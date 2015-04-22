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Spor

Guardiola'nın yırtık pantolonu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Maç yayınına da yansıyan görüntü, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez paylaşıldı

22 Nisan 2015 15:12

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Porto'yu konuk eden Bayern Münih'te teknik direktör Pep Guardiola'nın başına çok ilginç bir olay geldi.

Alman devi Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 40 dakikasında skoru 5-0 yaptı. Güzel futbolun yanı sıra üst üste gelen goller sonası büyük sevinç yaşayan İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın pantolonu yırtıldı.

Maç yayınına da yansıyan görüntü, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez paylaşıldı.

İlk maçta deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Porto 'yu Allianz Arena'da 6-1 deviren Bavyera ekibi, adını yarı finale yazdırdı.

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