Guardiola'nın sırrını açıkladı: 2 ay sadece ona çalıştık

Barcelona yıllarından bu yana Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve yeni sezon itibariyle New York City'nin başına geçen Domenec Torrent partneri hakkında açıklamalarda bulundu. Zaman zaman bazı antrenmanlara daha fazla yoğunlaştıklarını ifade eden Torrent, Guardiola'nın oyuncuların performansını yukarı çektiğini söyledi.

Guardiola'nın kendisi için bir dahi olduğunu söyleyen Torrent, "Pep'in iyi oyuncular ile çalıştığı için iyi bir menajer olduğunu düşünenler var oysa bazı futbolcuların kendisi ile daha iyi performans verdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

City'deki ilk sezonun kolay geçmediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "İngiltere'deki ilk sezonumuzda Barcelona ve Bayern yıllarından daha fazla gol yemiştik. Bu konu üzerine mesai harcadık ve oyun planlarmıızda ufak değişiklikler yaptık. Pep için topu geri kazanma süresi çok önemli.Onun oyun sisteminde beş saniye içerisinde topu geri kazanamıyorsanız faul yapmalısınız. Geçtiğimiz sezonun ilk iki ayını topu geri kazanma antrenmanlarına konsatre olarak geçirdik" ifadelerini kullandı.

Torrent, Guardiola ile beraber Manchester'a geldikleri ilk günlerde, sürekli yağan yağmura alışma konusunda sıkıntı yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

