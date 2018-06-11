Guardiola'dan, Toure'ye ırkçılık tepkisi

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Yaya Toure'nin kendisi hakkındaki ırkçılık suçlamalarını yalanladı ve eski oyuncusuna tepki gösterdi.

Manchester City kariyerine son verdikten sonra İngiliz ekibindeki menajeri Pep Guardiola'yı futbolcularını ten rengine göre ayırmakla suçlayan Yaya Toure'ye Katalan teknik direktörden cevap geldi.

İspanya'da konuk olduğu bir televizyon programında Yaya Toure'nin suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Guardiola, ''Bunun yalan olduğunu kendisi de biliyor. Cıty'de iki yıl boyunca beraberdik ve yollarımız ayrıldıktan sonra bunu söylemeyi tercih etti. Böyle şeyleri asla benim yüzüme söylemedi. Bana karşı beslediği duyguları benimle paylaşması için 730 günü vardı'' ifadelerini kullanarak eski öğrencisinin doğruları söylemediğini belirtti.

Hayat felsefesi olarak ırkçılığın her zaman karşısında bulunduğunu sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam çalıştığı Afrika kökenli oyuncularla her zaman iyi ilişkilere sahip olduğunu sözlerine ekledi.