Guardiola'dan itiraf: Kitap okumaya ne zaman başlasam aklıma Liverpool ve Klopp geliyor

Liverpool Üniversitesi'ndeki bir sempozyuma katılan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, futbol gündemine ve yaşamına dair açıklamalarda bulundu. İspanyol futbol adamı, "Okumayı seviyorum ama bir şey okumuyorum. Okumaya ne zaman başlasam Liverpool ve Klopp hakkında düşünmeye başlıyorum" dedi.

Futbolun insanlığı temsil ettiğini belirten Guardiola, "Bir soyunma odasındaki takım küçük bir topluluk gibidir. Küçük bir kasabada, büyük bir şehirde ya da bir ülkede gelebilecek her şeyi temsil ederler. İnsanlar bir şeylerden kaçmak için stada geliyorlar ve bu da futbolun, toplum gerçekliğini sergiliyor" derken, Jürgen Klopp ve Liverpool hakkında esprili bir yanıt verdi.

Okumayı sevdiği konusunda gelen bir soru üzerine yanıt veren Guardiola, "Okumayı seviyorum ama bir şey okumuyorum. Okumaya ne zaman başlasam Liverpool ve Klopp hakkında düşünmeye başlıyorum, sonrasında da odaklanamıyorum. İnsanlar kitap okuduğumu söylüyorlar ama hayır, okumuyorum. Güzel bir kütüphanem var, er ya da geç kitaplarımı okuyacağım ama zamanım yok" dedi.

Pep Guardiola'nın yönettiği Manchester City, Premier League'de Liverpool'un bir sıra önünde, 1. sırada bulunuyor.