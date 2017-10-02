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Spor

Guardiola'dan İngiliz golcüye övgü: Harry Kane Takımı!

Manchester City, son şampiyon Chelsea'yi deplasmanda devirdi

02 Ekim 2017 13:07

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane'e övgüde bulundu.

Son şampiyon Chelsea'yi deplasmanda Kevin de Bruyne'ün golüyle yenen City'nin Katalan çalıştırıcısı, "Ligde şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz; Manchester United ve Harry Kane Takımı" diye konuştu.

Premier Lig'in 7. haftasının sonunda 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puanda bulunan Manchester City, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ın averaj farkıyla önünde bulunuyor.

Ağustos ayında oynadığı 3 maçta gol atamayan Harry Kane, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 9 maçta 11 gol ve 1 asiste imza attı.

Kane ayrıca Tottenham formasıyla toplamda çıktığı 174 maçta 110 gol atarken, 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

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