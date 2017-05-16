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Spor

Guardiola'dan başarısızlık itirafı

Josep Guardiola, sezonu kupasız kapatmalarına ilişkin, "Barcelona ve Bayern Münih'in başında aynı şeyi yaşasaydım görevime son verilirdi." dedi

16 Mayıs 2017 17:39

Guardiola, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, başarısız bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Normal şartlarda büyük kulüpte çalışan benim durumumdaki bir teknik adamın kovulması gerekirdi. Burada bana ikinci bir şans verildi ve gelecek sezon bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Daha önce çalıştığı kulüplerde aynı durumu yaşamış olsa kendisine ikinci bir şans verilmeyeceğini itiraf eden 46 yaşındaki teknik adam, "Barcelona ve Bayern Münih'in başında aynı şeyi yaşasaydım görevime son verilirdi. Böyle takımlarda kazanmak ve gazetelerin yarınki manşetlerinde olmak zorundasınız. Kazanamazsanız görevinizden olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester City, Chelsea'nin şampiyonluğunu ilan ettiği İngiltere Premier Lig'de ise 72 puanla 4. sırada yer alıyor.

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