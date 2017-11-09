Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier Lig tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde 17 maçta 52 gol atarak rekor kıran Manchester City, Premier Lig tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Daha önce Barcelona ve Bayern Münih'i çalıştıran Guardiola, ilk 11 haftada en başarılı performansını İngiliz ekibinde sergiledi.

Altı futbolcunun transferi için 230 milyon sterlin harcayarak sezona güçlü bir kadro ile başlayan Manchester City, çeyrek asrı geride bırakan Premier Lig'in 11 haftalık periyodunda tüm kulvarlarda rakip fileleri 52 kez havalandıran ilk takım oldu.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren, tek puan kaybını sahasında Everton'a karşı alan Guardiola'nın öğrencileri, ligde üst üste 9 maçtan galibiyetle ayrılarak rakiplerine gözdağı verdi.

Namağlup liderlik koltuğunda oturan İspanyol teknik adam yönetimindeki Manchester City, Aralık 1946 ile Şubat 1947 arasında yakaladığı 9 maçlık galibiyet serisini egale etti. Guardiola ise, Premier Lig'de 11 haftada 31 puan toplayan üçüncü teknik adam unvanını elde etti.

Daha önce ilk 11 haftada 31 puan toplayan Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea 2005-06 sezonunda, Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Manchester City de 2011-12 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Liverpool'u 5-0, Watford'u 6-0 ve Crystal Palace'ı 5-0 gibi skorlarla mağlup ettiği Premier Lig'de şu ana kadar 38 gol atan Manchester City, 3.4 gol ortalamasıyla oynadı.

Manchester ekibi İspanya'da 30'ar gol atan Barcelona ve Valencia'yı, İtalya'da 35 gollü Juventus'u, Almanya'da 28 gollü Borussia Dortmund'u geride bırakırken, Neymar, Mbappe ve Cavanili kadrosuyla 12 haftada 39 gol atan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in gerisinde kaldı.

Guardiola'dan en iyi sezon başlangıcı

Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih gibi dünyanın önde gelen kulüplerini çalıştırdıktan sonra Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, en iyi sezon başlangıcını İngiltere'de yaptı.

Almanya'nın Bayern Münih takımıyla iki sezon önce de ilk 11 haftayı 31 puanla geçen Guardiola, 31 gollük averaja ulaştığı Manchester City ile performansını bir adım ileri taşıdı.

Barcelona ile 14, Bayern Münih ile 7 kupa kazanmasının ardından İngiltere'deki ilk sezonunu kupasız kapatan 46 yaşındaki Guardiola'nın tüm takımlarındaki 11 haftalık performansı şöyle:

Takım Sezon O G B M A Y AV P

Manchester City 2017-18 11 10 1 0 38 7 31 31

Bayern Münih 2015-16 11 10 1 0 33 4 29 31

Bayern Münih 2013-14 11 9 2 0 24 7 17 29

Barcelona 2008-09 11 9 1 1 36 8 28 28

Barcelona 2010-11 11 9 1 1 25 8 17 28

Bayern Münih 2014-15 11 8 3 0 27 3 24 27

Barcelona 2009-10 11 8 3 0 29 8 21 27

Barcelona 2011-12 11 7 4 0 34 6 28 25

Manchester City 2016-17 11 7 3 1 25 10 15 24