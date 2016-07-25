Guardiola ve Mourinho'nun ilk Manchester derbisi iptal

Manchester United'ın Çin kampı olaylı başladı. Pekin'e inmesi gereken uçak kötü hava şartlarıyla 100 kilometre ötedeki Tianjin kentine indi. Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2016 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United ile Manchester City arasında bugün oynanması gereken maç, Çin'deki kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Mourinho ayrı, kafile ayrı...

Fanatik'te yer alan habere göre, her sezon olduğu gibi Çin kampından çok ciddi bir gelir elde etmeyi planlayan Manchester United'ın bu seyehati ilginç olaylarla başladı. Jose Mourinho'nun ekibiyle birlikte Pekin'e gitmesinin ardından, ayrı bir uçakla şehre giden takım kafilesinin başına gelmeyen kalmadı.

"Buralarda bir yerde kaybolduk"

Mourinho'nun Pekin'e gelmesinin ardından takım da bekleniyordu ancak kötü hava şartları, uçağın 100 kilometre ötedeki Tianjin şehrine inemesine sebep oldu.

Birkaç saatlik bekleyişin ardından başka bir uçakla Pekin'e ulaşan kafilenin, otobüsle de uzun bir yolculuk yaptığı öğrenildi.

Takımın genç oyuncusu Memphis Depay da Twitter'da bir video yükledi ve "Buralarda bir yerde kaybolduk. Zorunlu iniş yapmak zorunda kaldık. Pekin'e gidiyorduk ama hava biraz kötüydü!" dedi.

"Basın toplantısı odası sıcak ve dağınık"

Oyuncularının tüm yaşananlara ve gece saat 1'de akşam yemeklerini yemek zorunda kalmalarına rağmen hiçbir durumdan şikayet etmediklerini ve güler yüzlü olduklarını belirten Mourinho, basın toplantısını neden Guardiola gibi uzun tutmadığı sorusuna ise "Oda çok kalabalık ve sıcaktı" cevabını verdi.

Pekin'deki Olimpik Spor Köyü'nde bir gün önce Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da bir basın ordusu önünde toplantı gerçekleştirmişti.

"Kaybolup gidemeyiz"

8 günlük kampını Manchester City maçıyla noktalayacak olan United kafilesi çıkan birçok problemden ötürü moralleri bozmazken, Mourinho, "Biliyorum, bazı şeyler iyi gitmiyor ama elimizde olan bu. Bir anda ortadan kaybolup, gidemeyiz." dedi.

Guardiola ve Mourinho'nun, takımlarının maç yapacakları stadın zeminini de beğenmedikleri belirtildi.