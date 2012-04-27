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Spor

Guardiola, sezon sonu Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı

Barcelona teknik direktörü Barcelona'daki, geleceğiyle ilgili kararını oyuncularına açıkladı

27 Nisan 2012 15:47

Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola, Katalan kulübünden sezonu sonu ayrılacağını açıkladı.

Perşembe günü kararını Barcelona Kulübü Başkanı Sandro Rosell'e bildiren Guardiola, bugün ise antrenman öncesinde futbolcularına gelecek sezon olmayacağını bildirdi.

Reuters'in son dakika haberine göre İspanyol teknik adam, tüm ısrarlara rağmen Katalan kulübünden sezon sonunda ayrılacağını oyuncularına söyledi. Barcelona ile 3 yıl üstüste şampiyon olan ve 2 kez Avrupa'nın en büyüğü olan Guardiola, kararını bugün basın toplantısında medyayla da paylaşacak...

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