Guardiola: O başarılar hayatta bir kez kazanılır

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, eski takımı Barcelona ile yaşadıkları başarılara vurgu yaptı ve "Hayatta bir kez kazanılır" dedi.

Guardiola'nın Barcelona'sı 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası, 3 Lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası ve 3 de İspanya Süper Kupası kazanarak adını tarihe yazdırdı.

O günlerle ilgili konuşan Guardiola, "Xavi, Iniesta ve Valdes'in de aralarında bulunduğu alt yapıdan 7 oyuncunun olduğu ekiple 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandık. Hepsi, kulübe 7 veya 8 yaşlarında geldiler ve yıldızlaştılar. Ben de alt yaş kategorilerinden geldim ve kulüp de bana güven verdi. Büyük futbolcuları almak için de paramız vardı. Aynı zamanda dünyanın en iyi oyuncusu da bizdeydi" dedi.

Barcelona ile kazandığı başarılara vurgu yapan teknik adam, "O başarıların resimleri bana moral veriyor ve eğlendiriyor. Hala o başarıları okuyorsak, bu harika bir şey. Arkamızda bırakacağımız bir şeyler olacak. O başarılar insan hayatında bir kez kazanılır" diye konuştu.

Messi'nin başarılardaki katkısına vurgu yapan Guardiola, "Büyük maçlarda takım ona yardım ederse fark yaratabilir. O ve Cristiano Ronaldo, 10 yıldır her sezon 50 golden fazla atıyor, bu inanılmaz" notunu düştü.

Guardiola, sözlerinin noktlarken İtalya'da teknik direktörlük konusunda da kapıyı açık bıraktı ve "Barcelona'daki günlerimden sonra Almanya'ya gideceğimi kim söylerdi? Her şey mümkün. İspanya'da, Almanya'da ve İngiltere'de çalıştım. Geleceğin ne getireceğini bilemem" dedi.