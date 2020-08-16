Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'ni şaman büyüsü nedeniyle kazanamadığı iddiası yeniden gündemde!

Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın uzun süredir Şampiyonlar Ligi kazanamamasının altında ilginç bir sebebin olabileceği ile ilgili bir detay yeniden gündeme geldi. Yaya Toure'nin menajeri Dimitri Seluk'un 2018 yılında yaptığı, "Afrikalı şamanlar, Guardiola'nın Devler Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek" sözleri, sosyal medyada çok konuşuldu.

Barcelona'da anlaşmazlık yaşayıp takımdan gönderdiği isim olan Yaya Toure'nin Ukraynalı menajeri Dimitri Seluk, 2018 yılında yaptığı açıklamada Guardiola'nın Afrikalı şamanlar tarafından Şampiyonlar Ligi'ni bir daha kazanamama büyüsü altında olduğunu belirtmişti.

Seluk o dönem yaptığı açıklamada, "Guardiola'nın Yaya Toure'ye yaptıklarından dolayı eminim ki, birçok Afrikalı şaman onun bir daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek! Haklı olup olmadığımı zaman gösterir" diye konuşmuştu.

Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 3 La Liga, 3 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 3 FIFA Kulüpler Şampiyonası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 Charity Shield, 1 FA Cup kupaları kaldıran Guardiola, 2016'dan beri başında olduğu Manchester City'nin başında çıktığı 233 maçta 173 galibiyet, 35 mağlubiyet, 25 beraberlik yaşadı.