Guardiola ilk göz ağrısından rövanşı almak istiyor

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 1 Kasım 2016 tarihinde Barcelona'yı ağırlayacak Manchester City, rakibine karşı ilk galibiyetini Pep Guardiola yönetiminde almayı hedefliyor.

Grupta ilk maçında Borussia Mönchengladbach'ı yenen, Celtic ile berabere kalarak 4 puanla ikinci sırada yer alan Manchester City, 2008-2012 yıllarında Barcelona'yı çalıştıran teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde, daha önce 5 maçta da yenildiği rakibine karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Bayern Münih'le başaramadı

Barcelona'yı çalıştırdığı dört yılda ikisi Şampiyonlar Ligi, üçü de La Ligi şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kazanan 45 yaşındaki Guardiola, Bayern Münih'in ardından Manchester City ile de eski takımını İspanya'ya eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.



Guardiola yönetimindeki Bayern Münih, iki sezon önce Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final eşleşmesinin ilk maçında Barcelona'ya deplasmanda 3-0 yenilmiş, rövanş mücadelesini ise 3-2 kazanmış ancak final biletini alamamıştı.

Avrupa kupalarında sahasındaki son 7 maçında bileği bükülmeyen Manchester City, İspanyol ekipleriyle evinde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 de beraberlik alırken, 2 yenilgisini de Barcelona karşısında yaşadı.

İlkay ve Arda karşı karşıya

Manchester City'nin sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı İlkay Gündoğan ve Barcelona'nın sakatlıktan çıkmasının ardından dün kadroya dahil ettiği milli futbolcu Arda Turan, forma giymesi halinde maçın seyrini değiştirebilir.

Cumartesi günü ligde 4-0 kazandıkları West Bromwich maçında Agüero'nun ilk golüne asist yapan ve son 11 dakikada rakip fileleri iki kez havalandıran 26 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay, son dönemde İngiliz basını tarafından 90 milyon sterline Manchester United'a transfer olan ancak beklentileri şu ana kadar karşılayamayan Paul Pogba ile kıyaslanıyor.

Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk 11'de sahaya sürdüğü İlkay, toplam 250 dakika forma giydi.

Kadrolar parmak ısırtıyor

Guardiola'nın eski takımına karşı mücadele etmesi, Manchester ekibinin Katalan rakibine karşı ilk galibiyetini araması, Arda Turan ve İlkay Gündoğan'ın son haftalardaki çıkışlarının yanı sıra iki takımın toplam 1 milyar sterlini aşan kadro değerleri de maça ayrı bir önem kazandırıyor.

İleride Messi-Suarez-Neymar üçlüsüyle tüm kulvarlardaki rakiplerinin korkulu rüyası olan Barcelona, toplam 650 milyon sterlinlik kadro değeriyle dikkat çekerken, Arap milyarder Şeyh Mansur'un sahibi olduğu Manchester City ise 445 milyon sterlinlik kadro değeriyle Premier Lig ve Avrupa arenasında başarı kovalıyor.