-GUARDIOLA İLE YOLA DEVAM MADRİD (A.A) - 08.02.2011 - Şenhan Bolelli - Barcelona kulübü, Teknik Direktör Pep Guardiola ile olan sözleşmenin 30 Haziran 2012 tarihine kadar uzatılması yönünde anlaşma sağlandığını duyurdu. Barcelona'da 3. sezonu geçiren ve uzun dönemli sözleşme imzalamaktan kaçınan 40 yaşındaki Guardiola'nın 1 yıl daha uzattığı yeni sözleşmesine önümüzdeki günlerde imza atacağı bildirildi. Barcelona'da göreve gelen kulüp başkanı Sandro Rosell, önceliklerinden olan Guardiola'nın sözleşmesini uzatma vaadini yerine getirirken, Katalan teknik adamın geçtiğimiz sezon olduğu gibi aynı dönemde sözleşmesini yenileme kararı alması dikkat çekti. Guardiolalı Barcelona son iki sezonda 2 lig şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Kral Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.