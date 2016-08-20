Guardiola Hart'a City'nin kapısını gösterdi

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, kaleci Joe Hart'ın kulüpten ayrılmayı istemesi halinde buna izin vereceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City yeni menajeri Pep Guardiola, uzun yıllardır kulübün kalesini koruyan Joe Hart'ı kulüpten yollamanın planlarını yapıyor.

Eurosport'taki habere göre, bugün yaptığı basın toplantısında Hart'ın ayrılmayı talep etmesi durumunda ona engel olmayacağını dile getiren Katalan menajer, ''Takımda kalmayı istemeyen oyuncuların bizimle olmasını istemiyorum. Eğer kalmak istiyorlarsa bizim kalacaklar ve beraber savaşacağız. Joe ile Çin'deki ilk görüşmemizde konuştum. Oyuncularıma her zaman açık olmaya çalışırım ve onlara saygı gösteririm. Eğer burada kalmak isterse takımdaki diğer kalecilerle rekabet edip beni ikna etmesi gerekiyor.'' dedi ve bir kaleciden beklentilerini sıraladı:

''Kalecilerden ilk beklentim kurtarış yapmaları. Sonrasında topla oynama yetekenekleri önemli. Oyunu geriden iyi kurmamız için buna ihtiyacımız var. Benim de burada olmamın sebebi bu. Biz çok zamanı olan bir akademi değiliz. Burada fazla zamanımız yok. Büyük takımlar size bir şeyler yaratmanız için fazla vakit vermiyor, hemen sonuç almanızı istiyorlar.''

İngiliz basınında Joe Hart'ın Sevilla ve Everton ile görüştüğü iddia edilirken, Guardiola'nın Barcelona kalecileri Claudio Bravo ve Marc-Andre ter Stegen'den birini kadrosuna katmak istediği öğrenildi.