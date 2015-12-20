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Deutsche Welle

Guardiola gidiyor Ancelotti geliyor

Bayern Münih’te Pep Guardiola dönemi Haziran 2016 itibarıyla sona eriyor. Bayern'de teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti geliyor.

20 Aralık 2015 15:18


Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heniz Rummenigge Bild gazetesine verdiği demeçte Pep Guardiola'nın üç yıllık sözleşmesinin uzatılmayacağını doğruladı. İspanyol teknik adamın sözleşmesi 2016 yılının haziran ayında doluyor. Bayern'de Guardiola'nın yerine gelecek isim ise İtalyan hoca Carlo Ancelotti olacak.

Bayern, Pep Guardiola yönetimi altında iki kez Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası, bir kez UEFA Süper Kupası, bir kez de FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanmıştı. Bavyera ekibi üç yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi kupasını ise müzesine götürmeyi başaramamıştı.

Bayern Münih'in 56 yaşındaki Ancelotti ile 2019 yılına kadar üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Real Madrid'in eski teknik direktörü Ancelotti'nin İspanya'daki görevi bu yaz sona ermişti. Ancelotti Real Madrid ve Milan takımlarıyla üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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