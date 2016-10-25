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Spor

Guardiola galibiyeti unuttu

Katalan teknik adam, kadro dışı bıraktığı oyuncular yüzünden sık sık eleştiriliyor

25 Ekim 2016 13:19

Sezona fırtına gibi başlayan ve ilk 6 maçından da galibiyetle ayrılan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, üst üste 5 maçtır kazanamadı.

Guardiola da kariyerinde ilk kez 5 maç galibiyete hasret kaldı. Katalan teknik adam, Samir Nasri, Yaya Toure, Joe Hart, Agüero gibi isimlerle sorun yaşamıştı. Özellikle İngiliz Milli Takım kalecisi Hart'ın yerine alan Bravo'nın performansı nedeniyle, Guardiola eleştirilen odağı haline geldi.

Nefes kesen bir yarışın yaşandığı Premier Lig’de, 9. hafta sonunda ilk 3 sırada, 20’şer puanlı M.City, Arsenal ve Liverpool yer alıyor. 19’ar puanlı Chelsea ve Tottenham bu üçlünün arkasında bulunuyor.

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