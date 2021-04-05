Guardiola'dan UEFA ve FIFA'ya eleştiri: Bu kadar sıkışık takvim yapılmaz, futbolcuları öldürüyorlar

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, dört kulvarda şampiyonluk kovaladıkları dönemde, takımdaki rotasyon politikasını savundu. İspanyol teknik adam, FIFA ve UEFA'yı eleştirdi ve "Bu kadar sıkışık takvim yapılmaz, futbolcuları öldürüyorlar" dedi.

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğa koşan Manchester City’nin Menajeri maç takviminin ağırlığından dolayı UEFA Ve UEFA'yı sert bir dille eleştirdi. Maç sayısının fazla olduğunu vurgulayan Guardiola, "Bu kadarı da fazla” diye konuştu. Takımının Leicester City'yi 2-0 yendiği maçta 6 değişiklik yapan Guardiola, rotasyon politikasını savundu. Borussia Dortmund ile yapacakları maç öncesi oyuncularının haftada üç maç yapmalarını beklememeleri gerektiğini kaydeden İspanyol taktisyen, "Lig başladığından bu yana futbolcularım neredeyse hiçbir hafta içini boş geçirmedi. Bu kadar sıkışık bir takvim yapılmaz. Futbolcuları öldürüyorlar. Bu kadarı fazla… Futbolcular da insan, makine değil… Bunu unutuyorlar” ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncuların maçta oynamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını belirten Guardiola, "Harika bir kadromuz var ve tüm futbolcularımız oynamaya hazır. Ancak bu kadar sıkışık takvimde her maç oynamaları imkansız. Taraftarsız tüm kulvarlarda, en kısa maç takviminde rotasyonsuz oynamak ve buralarda olmak rotasyonsuz imkansızdı. Kesinlikle oynayabilirlerdi, inanılmaz mentaliteye sahipler; ancak dinlenmeye ihtiyaçları var. UEFA ve FIFA oyuncuları öldürüyor; çünkü bu çok fazla. Başladığımızdan bu yana oynamadığımız hafta içi olmadı. Sadece fiziksel olarak değil mental olarak da bunu sürdürebilecek oyuncu yok. Bu mümkün değil" diye konuştu.