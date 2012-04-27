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Spor

Guardiola, Barcelona'nın sınırsız bütçe teklifine karşı ayrıldı

Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola sınırsız bütçe teklifine karşı takımdaki görevinden ayrılma kararı aldı

27 Nisan 2012 18:50

Barcelona'da Pep Guardiola depremi yaşanıyor. Başarılı teknik adam, sezon sonunda Katalan kulübündeki görevinden ayrılacağını açıkladı. Guardiola'nın yerine geçmesi en muhtemel isim olarak, Atletic Bilbao Teknik Direktörü Marcelo Bielsa gösteriliyor.
 
Barcelona Başkanı Sandro Rosell ile 3 saatlik bir görüşme yapan başarılı teknik adam, transfer için sınırsız bütçe sözü almasına karşın, ayrılma kararı aldı.

Guardiola bu kararını sabah idmanında futbolcularıyla paylaşırken, Barcelona Kulübü de antrenman sonrası genç teknik adamın kararını duyurdu.

2008 yılında Barcelona'nın başına geçen Pep Guardiola, 2'si Şampiyonlar Ligi, 3'ü La Liga şampiyonluğu olmak üzere kulübe 13 kupa kazandırdı.

Bu sezon La Liga'da şampiyonluk yarışından kopan Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne de yarı finalde veda etmişti.

Guardiola'nın teknik direktörlük hayatına 1 yıl ara vereceği iddia ediliyor. Bununla birlikte Katalan teknik adamın adı şimdiden Chelsea ve İngiltere Milli Takımı ile anılmaya başlandı.

İspanyol basını ise Guardiola'nın yerine geçmesi en muhtemel isim olarak, Atletic Bilbao Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'yı gösteriyor.

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