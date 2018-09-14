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Spor

Guardiola açıkladı; işte Kevin De Bruyne'nin serbest kalma bedeli

Kevin De Bruyne geçtiğimiz ocak ayında sözleşmesini uzatmıştı

14 Eylül 2018 18:54

Manchester City'nin Katalan teknik adamı Pep Guardiola, Ocak ayında sözleşmesini 2023'e kadar uzatan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin serbest kalma bedelini açıkladı. 

Guardiola, transfer söylentilerinde adı sık sık geçen Belçikalı yıldızın satışta olmadığını ve oyuncusunun 250 milyon Euro'luk bir çıkış şartı olduğunu söyledi.

De Bruyne, City'nin Premier League'de yakaladığı başarıda başrol oyuncularından biri olurken, dizinden sakatlık geçiren 27 yaşındaki yıldızın Kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Öte yandan Guardiola, Universo Valdano ile yaptığı röportajda, ileride antrenörlük kariyerine başladığı Barcelona B'ye dönmeyi planladığını söyledi. Katalan teknik adam, aynı zamanda şartların oluşması halinde milli takımda görev almayı da düşündüğünü belirtti.

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