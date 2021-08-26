Guardiola, 2023'te Manchester City'yi bırakıp bir milli takım yönetmek istediğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Teknik direktör Pep Guardiola, 2023'te kontratı bitince Manchester City'den ayrılmayı planladığını ifade etti. 50 yaşındaki İspanyol teknik direktör, bir sonraki hedefinin bir milli takım yönetmek olduğunu ifade etti.

ESPN'in aktardığına göre XP Investimentos organizasyonunda konuşan Guardiola, ''Eğer imkan olursa bir sonraki adım bir milli takım olacak'' dedi.

''Bu takımda 7 yıl geçirmek bence yeterli olacak, sanırım durmak; bir ara vermek zorundayım'' diyen Guardiola, ''Bir Güney Amerika takımı, Avrupa milli takımı çalıştırmak, Copa America görmek istiyorum. Bu tecrübeleri edinmek isterim'' ifadelerini kullandı.

Guardiola, 2016'da katıldığı City ile 3 Premier League şampiyonluğu kazandı.