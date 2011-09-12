-Guardian: İsrail'in yalnızlığı artabilir LONDRA (A.A) - 12.09.2011 - İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye ile Mısır ittifakına karşı İsrail'in bölgesindeki yalnızlığının artabileceğini kaydederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mavi Marmara olayıyla ilgili Türkiye'den özür dilemeyi reddederek, büyük bir hata yaptığını anlaması gerektiğini yazdı. Gazete bugünkü başyazısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı ziyaretin yakından takip edileceğini belirterek, bu ziyaretin Kahire'deki İsrail Büyükelçiliğine yönelik saldırıdan sadece üç gün sonra yapılacağına dikkati çekti. Mısırlıların, üç hafta önce İsrail sınırında beş askerlerinin öldürülmesi nedeniyle öfkeli olduğunu anımsatan gazete, altıncı askerin de hafta sonunda öldüğünü kaydetti. Yazıda şöyle denildi: "Erdoğan, geçen yıl Gazze filosunda dokuz vatandaşı İsrail askerlerince öldürülmüş, bölgesel bir güç ve NATO üyesi olarak Mısır'a desteğini götürecek. Eğer devrim sonrası Mısır ile ekonomisi atağa kalkan Türkiye, eski müttefiklerine karşı birleşirse; ki böyle yapacaklarına dair birçok işaret var; İsrail bölgede derin bir yalnızlığa düşer." -"İsrail derhal Türkiye ile ilişkileri onarmalı"- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir seçim yapmak durumunda olduğunu kaydeden Guardian'ın başyazısında şu ifadeler yer aldı: "Netanyahu, Mavi Marmara'daki ölümler için özür dilemeyi reddederek Türkiye'ye karşı büyük bir hata yaptığını anlamalı. Düşmanca bir Türkiye-Mısır ittifakının yıllarca sürebilecek stratejik sonuçları olabilir. Bunun sonuçları, Birleşmiş Milletler'deki Mavi Marmara soruşturmasında kazanılan ve etkisi sadece birkaç gün süren taktik zaferi gölgede bırakır. İsrail, Türkiye ile ilişkileri onarmalı ve bunu derhal yapmalı. Böyle bir yakınlaşmanın bedeli son bir hafta içinde çok artmış olabilir ama bunu ödemeye değer. İsrail Başbakanı'nın cumartesi günü Kahire'deki olaylara tepkisi ılımlı ve ölçülüydü. Belki bunun şimdiden farkında." Netanyahu'nun önündeki seçeneklerinin açık olduğunu belirten gazete, şunları kaydetti: "Ya yeni bir savaşa hazırlanır ya da İsrail'in daha zayıf ve düşman komşularına artık iradesini dayatamayacağını kabul eder. Ama İsrail'in komşuları güçleniyor. Haaretz gazetesi İsrailli yolcuların havaalanında, Türklerin gördüğü benzer muameleye misilleme olarak taciz edilmesine atıfla İsrail'in başkalarına saygı göstermesi için küçük düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Artık kimsenin daha fazla aşağılanması gerekmiyor ama komşularının saygısı azaldı."