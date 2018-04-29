Guardian'ın gözüyle Altınordu: Türk futbolunda devrim yapabilecek kulüp

İngiliz Ther Guardian gazetesi internet sitesinde, güçlü altyapısıyla bilinen PTT 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu inceleyen kapsamlı bir haber yayımladı. Gazeteye göre İzmir kulübü uzun vadeli planlarıyla Türk futbolunu değiştirebilir.

Emre Sarıgül imzalı haberde Türkiye'de büyük kulüplerin kısa vadeli planlar yaparken İzmir kulübünün uzun vadeli planlarıyla Türk futbolunu değiştirebilecek bir yaklaşım sergilediği aktarıldı.

Guardian haberinde Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, "Tamamen kendi yetiştirdiğimiz oyunculardan oluşan bir ekiple 2019-20 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeyi planlıyoruz" sözlerine yer verdi.

Haberde şu satırlar yer aldı:

"Dört büyük takımdan yalnızca Trabzonspor'un kadrosunda altyapısından yetiştirdiği oyuncular düzenli olarak oynuyor. Altınordu ise Türkiye'de hiç başarılmamış bir şeyi başarmak için uğraşıyor. Kulüp altyapı, antrenör ve tesislere büyük yatırım yaptı.

"Oyuncular yalnızca sahada değil, saha dışında da eğitiliyor. Sosyal medya, kişisel gelişim, futbol tarihi, İngilizce ve hatta satranç dersleri alıyorlar. Bunlar Avrupa'daki futbol akademilerinde yaygın olabilir ama Türkiye'de yaygın değil.

"Kulüp bunun karşılığını Bundesliga'daki Freiburg'da oynayan Çağlar Söyüncü ve İtalya'daki Roma'da oynayan Cengiz Ünder'i transfer ederek aldı. İki oyuncu da milli takımda oynuyor. U-17 milli takımında ise Altınordu'dan 5 futbolcu var.

"Kulübün başkanı Özkan Arsenal, Manchester City, Liverpool, Bayern Münich, Barcelona, Atletico Madrid gibi kulüplerle ilişkiler kurduklarını söylüyor. Kulübün 17 yaşındaki oyuncusu Berke Özer'in iyi bir sezon geçirmesi halinde Premier Lig'e gitmesinin büyük ihtimal olduğunu da ekliyor: 'Manchester City halihazırda onun için bir teklif yaptı.'

"Altınordu Türkiye'de en çok göz ardı edilen kaynağa, insana yatırım yapıyor. Ülkenin yüzde 24'ü 0-14 yaş arasında ve bu Avrupa'da en yüksek oran. Kulüp hedeflerine ulaşmasının yıllar alabileceğini biliyor. Ama Altınordu projesi kulübü aşan bir proje. Daha önce kimsenin yapmadığını yapıyorlar ve eğer becerebilirlerse Türk futbolunda bir devrim gerçekleştirecekler."