Guardian'dan Türkiye anketi: Özgür müsünüz?

Dünya basını, 15 Temmuz darbe girişimi ve OHAL ilanının ardından Türkiye’de yaşanan gelişmelerle yakından ilgilenmeye devam ediyor. İngiltere’nin en saygın gazetelerinden The Guardian, Türkiye’de yaşayan okuyucuları için özel bir anket formu açtı; “Erdoğan ifade özgürlüğüne karşı: Şu an Türkiye’de yaşamak nasıl hissettiriyor?” diye sordu.

Anketin başında, Türkiye’de ifade özgürlüğünün geldiği nokta hakkında eleştirel bir metine yer veriliyor ve okuyuculardan şu sorulara yanıt vermeleri isteniyor:

İfade özgürlüğü üzerindeki baskı sizin günlük hayatınızı etkiledi mi?

İfade özgürlüğünden ödün verildiğini ne zaman fark ettiniz?

İnternette ne dediğinizi ve ne yaptığınızı yeni duruma göre değiştirdiniz mi?

Dünyada benzer bir liderin yönetiminde yaşayan insanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Guardian'ın formdan önce yer verdiği kısa metnin tam tercümesi şöyle:

“Erdoğan ifade özgürlüğüne karşı: Şu an Türkiye’de yaşamak nasıl hissettiriyor?

Hapisteki gazetecilerden yaklaşan referanduma, mevcut ortamın sizi nasıl etkilediğini bize anlatın

Bir zamanlar Müslüman dünyada laik bir demokrasi örneği olarak gösterilen Türkiye şu an gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2014’te iktidara geldiğinden bu yana muhaliflerini bastırarak ifade özgürlüğü üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş sıkılaştırdı.

Ulusal gazetecilerin editörleri artık ‘devlete karşı çalışmak’ suçlamasıyla müebbet cezasıyla karşı karşıya. İnsanlar, hükümeti eleştirdikleri Facebook mesajları nedeniyle tutuklanıyor ve geçen hafta, muhaliflerin siyasi muhalefeti hedef alan bir cadı avı olarak gördüğü bir hamleyle, 4 bin 400 memur görevden alındı.

Bu arada Erdoğan aralarında Donald Trump, Theresa May ve Vladimir Putin’in de bulunduğu küresel liderlerle samimi ilişkiler içinde ve 16 Nisan’daki referandumla anayasal yetkilerini genişletmeyi umuyor.

Türkiye’de yaşıyorsanız, iklimin sizi nasıl etkilediğini öğrenmek istiyoruz. İfade özgürlüğü üzerindeki baskı günlük hayatınızı etkiledi mi? İfade özgürlüğünden ödün verildiğini ne zaman fark ettiniz? İnternette ne dediğinizi ve ne yaptığınızı yeni duruma göre değiştirdiniz mi? Ve, dünyada benzer bir liderin yönetiminde yaşayan insanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?”

‘E-Posta da atabilirsiniz’

Gazete, formu dolduranlara kimliklerinin saklanma şansını da tanırken, isteyenlerin yaşadıklarını mail yoluyla da aktarabileceğini belirtti. Türkiye’den gelen yanıtlara, ülkede ifade özgürlüğüne dair haberlerde yer verilecek. (Dış Haberler)

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