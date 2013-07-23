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Dünya

Guardian'dan 'kraliyet bebeği' filtresi

İngiliz Kraliyet'inin yeni üyesinin doğumunun ardından, The Guardian'ın internet sitesinde 'Kraliyetçiler' ve 'Cumhuriyetçiler' için bir filtre oluşturuldu

23 Temmuz 2013 20:54

Cambridge Düşesi Kate ve Prens William'ın bebeğinin doğumunun ardından, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, internet sitesinde "Cumhuriyetçiler" ve "Kraliyetçiler" için "bebek haberleri" filtresi oluşturdu.

Bu uygulama, Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesiyle ilgili haberlerle karşılaşmak istemeyen "Cumhuriyetçiler" için kolaylık sağlarken, sadece bebek haberiyle ilgilenmek isteyen "Kraliyetçiler"e de bu haberlere odaklanma imkanı sunuyor.

"Kraliyetçi" seçeneği tıklandığında, Kate Middleton ve bebekle ilgili  bütün haberlere ulaşılabiliyor. "Cumhuriyetçi" seçeneğinde ise, bebekle ilgili haberler dışında spordan politikaya, kültür-sanattan ekonomiye gündemin olağan alanlarındaki haberler yer alıyor.

The Guardian'ın "Cumhuriyetçiler" için hazırladığı sayfa:

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The Guardian'ın "Kraliyetçiler" için hazırladığı sayfa:

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