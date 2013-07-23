Guardian'dan 'kraliyet bebeği' filtresi

Cambridge Düşesi Kate ve Prens William'ın bebeğinin doğumunun ardından, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, internet sitesinde "Cumhuriyetçiler" ve "Kraliyetçiler" için "bebek haberleri" filtresi oluşturdu.

Bu uygulama, Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesiyle ilgili haberlerle karşılaşmak istemeyen "Cumhuriyetçiler" için kolaylık sağlarken, sadece bebek haberiyle ilgilenmek isteyen "Kraliyetçiler"e de bu haberlere odaklanma imkanı sunuyor.

"Kraliyetçi" seçeneği tıklandığında, Kate Middleton ve bebekle ilgili bütün haberlere ulaşılabiliyor. "Cumhuriyetçi" seçeneğinde ise, bebekle ilgili haberler dışında spordan politikaya, kültür-sanattan ekonomiye gündemin olağan alanlarındaki haberler yer alıyor.

The Guardian'ın "Cumhuriyetçiler" için hazırladığı sayfa:

The Guardian'ın "Kraliyetçiler" için hazırladığı sayfa: