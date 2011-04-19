Guardian'dan Erdoğan'ı eleştirdi

T24 - Guardian gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan ve İstanbul'un ikiye bölünmesini öngören planını eleştirdi.



Guardian gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan ve İstanbul'un ikiye bölünmesini öngören planını eleştirdi. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



Guardian, "Erdoğan'ın İstanbul'u ikiye bölmeye yönelik çılgın planı" başlığıyla yer alan haberinde Erdoğan'ın İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasına iki şehir kuracaklarını söylediğini hatırlatıyor.



Gazete, planı İstanbul'un coğrafi özelliğine gönderme yaparak, ''İstanbul, Doğu'nun Batı ile buluştuğu, dünyada Avrupa ve Asya'nın iki yakasındaki tek yer olarak bilinir. Ancak Türkiye hükümeti İstanbul'u ikiye bölmeye yönelik planını sürdürürse kent bu eşsiz statüsünü kaybedebilir" diyor.



Guardian İstanbul'un nüfusunun resmi rakamlara göre yakında 17 milyona yaklaşmasının beklendiğini, kentte kayıt dışı yaşayanlar da olduğunu belirtiyor.



Gazete ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in, önerinin uygulanabilir olmadığına yönelik görüşüne de sayfalarında yer vermiş.







