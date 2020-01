Guardian'a İngiliz hükümetinden baskı

Sol liberal İngiliz gazetesi The Guardian, eski Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı mensubu Edward Snowden'in ifşa ettiği gizli belgeler nedeniyle hükümetin yoğun baskısına maruz kaldığını duyurdu. Genel yayın yönetmeni Alan Rusbridger gazetesinde yayınladığı makalede, The Guardian'ın gizli belgeleri iade etmediği takdirde mahvedilmekle tehdit edildiğini belirtti. Rusbridger'in ifadesine göre, İngiltere hükümeti yazı işlerine gazete hakkında adli kovuşturma açılabileceğini bildirmiş.



Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Alan Rusbridger, bilgisayar kayıtlarının iki İngiliz istihbarat görevlisinin nezaretinde silinmesini The Guardian'ın tarihindeki en garip olaylardan biri olduğuna da makalesinde yer veriyor.

Öte yandan Snowden'in ifşaatlarının yayınlanmasından sorumlu The Guardian editörü Glenn Greenwald'ın hayat arkadaşının Heathrow havalimanında alıkonmasının yankıları da sürüyor. David Miranda adlı Brezilya vatandaşının Londra'da alıkonup dokuz saat ifadesinin alınması üzerine Brezilya hükümeti Londra'ya diplomatik nota verdi. Editör Greenwald İngiliz polisini "basını yıldırmaya çalışmakla" suçladı ve bundan böyle telekulak skandalıyla ilgili "çok daha çarpıcı" haberler hazırlayacağını duyurdu.

'Bu kadar eğlendiğiniz yeter'

Genel yayın yönetmeni Rusbridger'in ifadesiyle, İngiltere Başbakanı David Cameron'un özel olarak görevlendirdiği yüksek düzeyli bir memur iki ay önce kendisiyle irtibat kurmuş ve ikinci buluşmada kendisinden bazı gizli kayıtların teslim ya da tahrip edilmesini istemiş. Bundan bir ay önce hükümet çevrelerinden gelen telefonda da Rusbridger'e, "Bu kadar eğlendiğiniz yeter, şimdi kayıtları teslim etmenizi istiyoruz" denmiş. The Guardian genel yayın yönetmeninin, ellerindeki malzemeyi teslim ettikleri takdirde konuyu işleyemeyeceklerini söylemesi üzerine, "konuyu daha fazla kurcalamaya gerek kalmadığı" yanıtını almış.

Yargılayabilmek için Rusya'dan Edward Snowden'in iadesini isteyen Washington yönetimi, Amerikan ve İngiliz gizli servislerine ait bilgilerin sızdırılması yüzünden İngiliz basınına baskı yapılmasıyla ilgisi olmadığını duyurdu.