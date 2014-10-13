Guardian: 'Yeni Türkiye' dostlarını kaybediyor

İngiliz Guardian Gazetesi Türkiye'nin 10 yıldan beri devam eden büyümesinden sonra kendini 'orta gelir kıskacı'nda bulduğunu ve bundan kaçmak için hükümetin bir dizi baş ağrıtıcı reformlarla karşı karşıya kaldığını savundu. Guardin, ayrıca gerçek yeni Türkiye'nin gezi direnişiyle başladığını geçtiğimiz hafta yaşanan gerginliğin ise Kürtler ve dindar milliyetçiler arasında geçen eski tutucu bir tansiyon olduğu ileri sürdü.

Guardian Gazetesi'nde yayınlanan "IŞİD tehdidi giderek büyürken kendi içinde kuşatılan Türkiye yurtdışındaki komşularını kaybediyor" başlıklı makalede yeni hükümetin göreve geleli iki aydan kısa bir süre olmasına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun balayında çok sıkıntı yaşadığı, özellikle geçtiğimiz çarşamba günü hükümetin Kobanê'ye müdahaleyi reddetmesi üzerine çıkan olaylarda 35 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Yeni Türkiye süreci çelişkili

Makalede yine aynı gün Türkiye ekonomisinde düşürülmüş beklentilerle büyüme projeksiyonunun bu yıl için yüzde 4'ten 3.3 düşürüldüğünü ve yine çarşamba günü Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin AB üyeliği konusunda hazırladığı yıllık raporu açıkladığı hatırlatılarak bütün bu gelişmelerin geçtiğimiz ağustos ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde binaların üzerine asılan posterlerdeki "Yeni Türkiye" sözüne çelişki doğurduğuna dikkat çekti. Yazı şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeni Türkiye'si ile yaklaşık 80 milyon kişi Türkiye'nin bölgesel güç olarak doğru bir yer olduğunu sandı. Türkiye 2023 yılında 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Bu zamana kadar Cumhurbaşkanı, ülkenin dünya ekonomisindeki pozisyonunun 17'inci sıradan 10'uncu sıraya çıkacağını ve İstanbul'un küresel finans merkezi olacağı sözünü vermişti."

Türkiye'nin 10 yıldan beri devam eden büyümesinden sonra kendini orta gelir kıskacı'nda bulduğunu ve bundan kaçmak için hükümetin bir dizi baş ağrıtıcı reformlarla karşıya karşıya kaldığı vurgulanan yazıda, hükümetin boğaza üçüncü köprü, Çanakkale Boğazı'na köprü, İstanbul'a üçüncü havaalanı gibi mega projeler tasarlamalarına karşın faizlerin rekabetçi tutulması baskısı dolayısıyla bu projeleri finanse etmenin de zor olacağı ifade edildi.

Gazeteler baskı altında

Makalede, medyadaki sansüre de değinildi. Haber servislerinin sürekli bir canlı baskı altında olduğu ve hiç kimsenin işinden atılma korkusuyla açıkça şikayette bulunamadığı ifade edildi. Makalede, bazıları için medyanın sıkı bir şekilde kontrolü dolayısıyla 'Yeni Türkiye'nin daha çok 'Cesur yeni Türkiye' anlamına geldiğini yazdı.

2013 yılındaki Gezi Parkı Direnişi'ne de değinilen makalede, birçokları için Gezi Parkı Direnişi'nin gerçek yeni Türkiye olduğu, geçen hafta yaşananların ise Kürtler ve dindar milliyetçiler arasında eski tutucu tansiyonu yine ortaya çıkardığı yorumu yapıldı.