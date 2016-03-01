Guardian 'uyardı': Suriye için Türkiye'yi gözden çıkarmayın

İngiliz Guardian gazetesi, "Suriye'yi korumak için Türkiye'yi gözden çıkarmayın" başlıklı yazısında çok sayıda krizin içine sürüklenen Türkiye'nin bu mücadelesinde batıdaki komşularının araya girmesi gerektiğini yazdı.

Guardian gazetesinin 'görüş' sayfasında yazar Jean-Marie Guéhenno, son olarak 17 Şubat’ta Ankara’daki patlamayla birlikte Rusya krizi, Türkiye toplumdaki ayrışmalar ve devam eden Suriyeli mülteci dalgasıyla birlikte Türkiye’nin içinde bulunduğu zor durumu değerlendirdi.

Yazar, Türkiye’nin bütün sıkıntılarına karşın jeopolitik açıdan Rusya ile batı ve Ortadoğu ile Avrupa arasında bir 'denge çengeli' olarak varlığını sürdürdüğüne vurgu yaparak Türkiye’yi hâlâ 57 Müslüman ülke arasında ekonomisi gelişmiş, laik görüşlü ve 80 milyon nüfusu ile 'en demokratik Avrupa’nın güneydoğu sınırdaşı' olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Rusya, İran ve Kürt savaşçılarla karşı karşıya kaldığını dile getiren yazar Guéhenno şunları kaydetti: "Türkiye Suriye Kürtleri konusunda batı ile anlaşmazlığa bir son vermeli. IŞİD ile mücadelede ABD, PKK’nın Suriye yapılanması olan YPG ile samimi bir işbirliği yapıyor... Batılı ülkeler diğerleriyle kendi politikalarını birbirleriyle uyumlu hale getirmeli. Türkiye’yi Kürt hakları olmak üzere uluslararası standartlarda tutmalı ve geçen yıl yarıda kesilen barış görüşmelerine yeniden başlaması için ikna etmeli. Aynı zamanda PKK’nın ateşkesi sabotaj etmede büyük rol oynadığını kabul etmeli.”

Yazar böyle bir atmosferde batılı ülkelerle Türkiye’nin atması gereken adımları ise şöyle sıraladı:

‘Türkiye ile batı aynı botun içinde’

"Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi batılı ortaklarıyla birlikte hareket etmeli ve PKK ile barış görüşmelerine yeniden başlamalı, YPG ile de doğrudan görüşmelerle bir anlaşmaya varması gerekiyor. Buna karşılık batı; PKK’yı Türkiye’nin dengesini bozmasının kabul edilemeyeceği yönünde uyarmalı ve barış görüşmelerine geri dönmesi konusunda çağrı yapmalı, Türkiye’nin Rusya ile gerginleşen ilişkilerinin yumuşatılmasına yardımcı olmalı ve Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusuna öncelik vermeli."

Yazar yazısını şu sözlerle noktaladı: "Suriye savaşı çoğalan uluslararası bir trajedi. Bu son coğrafi fırtınalarda Türkiye ve batı açıkça aynı botun içinde."