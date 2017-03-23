Guardian: Tutuklu gazeteciler tecrit ve belirsizlikle karşı karşıya

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'de tutuklu gazetecilerin gülünç suçlamalarla karşı karşıya olduğuna ve hapishanede kötü muamele ile tecrite maruz kaldığını yazdı.

Guardian, tutuklu gazeteciler açısından en önemli sorunlardan birinin de ne zaman serbest bırakılacaklarına dair belirsizlik olduğunu belirtti.

Gazete, tutuklu gazetecilerin durumuyla ilgili CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın görüşlerine de yer verdi.

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Gazetecilerin tutuklanmalarıyla ilgili "Şimdiye kadar hiç böylesine yanlış yapıldığını görmedim" diyen Yarkadaş, gazetecilere yöneltilen suçlamalarla ilgili de şunları belirtmiş:

"Hepimiz bunun absürtlük olduğunu biliyoruz. Hükümet, 'bizim Türkiye'de kurmak istediğimiz rejime muhalefet ederseniz kendinizi hapishanede bulursunuz ve sizi dış dünyadan izole ederiz' diyor."

Gazete, daha önce tutuklanan veya halihazırda tutuklu bulunan altı ismin, hapishanedeki durumlarıyla ilgili tanıklıklarına da yer veriyor.

Bu isimler; Ahmet Şık, Necmiye Alpay, Ahmet Altan, Aslı Erdoğan, Mehmet Altan ve Erol Önderoğlu.

Gazeteci ve yazarlar gülünç suçlamalarla tutuklanmaları yanında, mektup alıp göndermelerine izin verilmemesinden, başkalarıyla iletişimin kısıtlı olmasından ve ne zaman serbest bırakılacaklarına dair belirsizlikten yakınıyorlar.

Yaklaşık dört aylık tutukluluk ardından tutuksuz yargılanmak üzerine serbest bırakılan Necmiye Alpay, hakkındaki suçlamaları ve hapishane koşullarını anlattıktan sonra şunu söylüyor:

"Belki de en kötüsü şunu bilememekti: Yakında serbest bırakılacak mıyım yoksa burada mı kalacağım? Bu, bugünkü Türkiye'nin durumuyla aynı. Ülkemizi neyin beklediğinden emin olamıyoruz."