Guardian: Türkiye'nin doğusunda barış şafağı söküyor

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Türkiye’deki PKK militanlarının Irak sınırları içine çekilmesiyle ilgili haberde, Hakkâri’deki halkın "umutlu" olduğunu vurguluyor.

“Kürt savaşçılar Irak’a çekilirken, Türkiye’nin doğusunda barış şafağı söküyor” başlıklı haber, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi çıkışlı.

Guardian muhabiri Constanze Letsch, Şemdinli halkının, örgütün ateşkes ve çekilme kararının ardından umutlandığını vurguluyor.

Barış ve Demokrasi Partisi Şemdinli Kadın Kolları Başkanı Pınar Yılmaz ise şöyle diyor:

“Unutamayacağımız çok şey gördük. Ama tüm istediğimiz barış ve çatışmanın son bulması. Halk burada baharın gelişinden ürkerdi. Karlar erir erimez savaş yeniden başlardı. Ama bu yıl bahar umutla dolu.”

Babasının 10 yaşındayken Türk ordusunun tankıyla ezildiğini ve daha sonra kendisinin de işkence gördüğünü anlatan Pınar Yılmaz ve eşi Seferi Yılmaz, sivil giyimli askerlerin bomba attıkları gerekçesiyle yargılandığı Umut Kitabevi’nin sahibiydi.

15 yıl sonra satın alınan ilk koyun sürüsü

Şemdinlili Yusuf Özcan’ın Adana’da üniversitede okuyan oğlu ise Türk milliyetçilerinin saldırılarından bezerek iki hafta önce PKK’ya katılmak üzere dağa çıkmış.

Özcan, Guardian’a şöyle konuşuyor:

“Eğer bu barış süreci başarısız olursa; Kürtler, Türkler, hepimiz kaybederiz. Dökülen kan artık yeter. PKK içinde ve ordu içinde aile üyelerim var, tek istediğim barış.”

PKK’nın ateşkes ilanıyla birlikte hayatın normalleştiğini, saat altıdan sonra köye hapsolma gibi bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Özcan, 15 yıldır ilk defa koyun sürüsü satın almış:

“Yüksekteki meralar ordu emriyle yasak bölgeydi. Gitmemize izin verseler bile, sürekli çatışmalar nedeniyle hayvanları otlatmak çok tehlikeliydi.”

Yusuf Özcan şimdi çobanlığın ve arıcılığın yeniden canlanmasını umuyor. Şu andaysa geçimini, diğer köylüler gibi, sınır ötesinden mazot, sigara, çay ve pirinç kaçakçılığı ile sağlıyor. Pirincin fiyatının Türkiye’de İran’dakinden beş kat fazla olduğunu, dünyada benzinin en pahalıya Türkiye’de satıldığını belirten Özcan, “Bunu nasıl karşılayabiliriz ki!” diyor.

Guardian muhabiri Letsch, habere ek olarak, 30 yıldır süren çatışmaların 40 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını ve Türkiye’ye 800 milyar liraya mal olduğunu belirtiyor.

BBCTürkçe