Guardian: Türkiye model ülke olamaz

Guardian gazetesindeki yorum sayfalarında Türkiye'deki basın özgürlüğü tartışmalarına ilişkin bir makale dikkat çekti.

Guardian'daki 'New Statesman' dergisi editörü Mehdi Hasan imzalı makalede Türkiye'deki basın özgürlüğünü eleştirildi.

Türkiye'de yaklaşık 100 gazetecinin demir parmaklıklar ardında olduğunu belirten Hasan, bu rakamın İran ve Çin'den daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Halkın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetini eleştirmekten çekindiği belirtilen yazıda, "İstanbul'da yeni bir korku havası var" ifadesi kullanıldı.

İngilizce yayın yapan El Cezire televizyon kanalına bir program hazırlamak için gittiği İstanbul'dan izlenimlerini aktaran Mehdi, Türkiye'de yargı sisteminin bağımsız olmadığını söylerken bunun sorumlusu olarak AKP hükümeti üyelerini gösteriyor. New Statesman editörüne göre, bakanlar davalara müdahale etti.

Nuray Mert'in Milliyet gazetesinden, Ali Akel'in de Yeni Şafak gazetesinden ayrılmalarının sebebinin Başbakan Erdoğan'ı eleştirmek olduğunu belirten Mehdi, yalnızca gazetecilerin değil, öğrencilerin ve sanatçıların da ifade özgürlüğünün kısıtlandığını yazdı.

Hasan, Fazıl Say hakkında açılan dava ve parasız eğitim eylemi nedeniyle hapis cezasına çarptırılan üç öğrencinin durumuna ilişkin ayrıntıları da aktardı.

Başbakan Erdoğan'ın eleştiriler karşısında hoşgörüsüz bir tutum izlediği yorumunu yapan Mehdi, "Türkiye, kendi evinde düzenini kuramadığı sürece Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Tunus ve Mısır gibi ülkelere model olamaz. Dışarıda özgürlüğe ilham vermek için, Türk hükümeti önce kendi evinde özgürlüğü garanti altına almalı" dedi.