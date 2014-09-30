Guardian: Türkiye, IŞİD'le mücadelede büyük bir rol üstlenecek

İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinde yer alan bir yorum yazısında, Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti IŞİD'e karşı mücadelede ne tür adımlar atabileceği irdeleniyor.

Gazetenin editör yardımcısı ve dış haberler yazarı Simon Tisdall'ın imzasını taşıyan ve "Türkiye, IŞİD karşı mücadelede daha büyük bir rol üstlenmeye hazırlanıyor" başlıklı makalede, Türkiye'nin 'terörle mücadelenin yanı sıra, Iraklı ve Suriyeli Kürtlerin bölgede güçlenmesini önleme amacında' olduğu yorumu yapılıyor.

Türkiye'nin 'IŞİD'le ihtilaf içinde olduğu suçlamaları' nedeniyle aylarca geride durduğu ve artık IŞİD'e karşı savaşta daha büyük bir rol oynayacağı belirtiliyor.

Yazıda, Türkiye'nin atacağı adımlar arasında, Suriye ve Irak'a asker gönderme ihtimali de sayılıyor.

Guardian gazetesindeki makalede şu yorum yapılıyor:

"Fakat terörle mücadele bir yana, Türkiye'nin liderlerinin başka, daha özgeci (kendinden çok başkalarına yararlı olma) gerekçeleri de var: Türkiye'deki ayrılıkçı Kürtlerle bağları olan, bağımsızlık niyetindeki Suriyeli ve Iraklı Kürtlerin daha fazla güçlenmelerini ve Batı'nın kilit öneme sahip müttefikleri olarak konumlarını istismar etmelerini önlemek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki konuşmasında, 'ABD ile ortak muhtemel kara harekâtıyla ilgili müzakerelerin devam ettiği' ve 'kara harekâtı olmadan kalıcı bir çözüm olmayacağı' yönündeki sözlerine de atıfta bulunuluyor.

Makalede ayrıca, tezkerenin bu hafta Meclis'te ele alınacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 'yol haritasını' görüşmek üzere komutanlarla bir araya geleceği hatırlatılıyor.

Suriye faktörü

Simon Tisdall şöyle devam ediyor:

"Ankara, kısmen mülteci akınını durdurmak için Suriye'nin içinde uçuşa yasak bölge ile korunacak bir tampon bölge kurulmasını istiyor (…) Ankara ayrıca, IŞİD'e karşı uluslararası operasyonun, istifasını istediği Beşar Esad'ın Şam'daki Alevi rejimini cesaretlendireceği endişesi taşıyor."

"Türkiye'nin askeri operasyona doğrudan katılımı ve Türkiye'nin kontrolünde olacak bir tampon bölgenin oluşturulması, Kürtlerin kendi kendilerini yönetme arzularının dizginlenmesine hizmet eder."

"Ankara, [Kürtlerin bu arzusunun] Türkiye'nin büyük Kürt azınlığını kışkırtmasından ve ayrılıkçı PKK ile ateşkesi baltalamasından korkuyor."

"Türkiye Türkiyeli Kürtlerin, Suriyeli Kürtlere yardım için sınırdan geçmelerine engel olmaya çalıştı, bu da IŞİD ile ihtilaf içinde olduğu suçlamalarına neden oldu."

Yazıda, Today's Zaman gazetesi yazarı Ömer Taşpınar'ın köşe yazısına da atıfta bulunuluyor ve Taşpınar'ın "Ankara, Suriyeli Kürtlerin ve Şam rejiminin güçlenmesinden endişe ediyor" yorumuna yer veriliyor.

Guardian'ın görüşlerini aktardığı yorumcu Gökhan Bacık da "IŞİD'e karşı savaşmaları, Kürtlerin uluslararası meşruiyetini hızla arttırdı" diyor ve "Doğrudan sonucu olarak, Kürt gruplar daha organize hale geliyor, öyle ki yarı-devlet gibi hareket ediyorlar" yorumunu yapıyor.

Gazete ayrıca, yorumcu ve gazeteci Şahin Alpay'ın "Türkiye'nin izleyeceği en akıllıca yol, Kürtlerle büyük bir ittifaka girmek" yorumunu aktarıyor.

Guardian'ın makalesi Şahin Alpay'ın şu sözleriyle sonlanıyor:

"En akla yatkın politika, PKK'nın Türkiye'ye karşı silah bırakması karşılığında, Türkiye'deki Kürtlerin ortak demokratik taleplerinin karşılanması için Ankara'nın PKK ile barış sürecini hızlandırmasıdır. [Ankara] ayrıca, Türkiye'deki, Irak'taki ve Suriye'deki Kürtleri birbirine düşürmekten kaçınmalı, bunun yerine hepsiyle dostluk ve dayanışma için çabalamalıdır."