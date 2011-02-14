Guardian: Türkiye demokratik bir ülke mi?

T24 - Guardian gazetesinde yayımlanan bir yazıda, Mısır'a demokratik model olarak gösterilen Türkiye'nin otoriter bir devlet olarak görülmesinin de mümkün olduğu belirtildi.





Gazetenin eski İstanbul muhabiri Robert Tait, "Genel kanıya göre, Türkiye büyük çoğunluğu Müslüman bir ülke olarak, Avrupa Birliği'ne üyelik kararlılığını vurgulayan demokratik olarak seçilmiş bir hükümet öncülüğünde birkaç yıl içinde askeri egemenlikten sivil yönetime geçmeyi başarmış bir ülke." dedikten şu sözlere yer verdi:

"Eğer Mısır, otoriter bir yönetimden demokrasiye hangi yoldan geçeceğini arıyorsa, bu görüşe göre, gidilecek yolun örneğini Türkiye çiziyor."

Yazar, son 50 yıl içinde dört sivil hükümeti devirmiş olan ordunun mevcut hükümet tarafından olması gereken sınırlara geriletildiğini ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumla onaylanan anayasa değişiklikler ardından Batılı diplomatların övgüsünü kazandığına da değindikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yükselişini şöyle özetledi:

"AKP'nin yükselişi, Anadolu'daki dindar ve muhafazakâr orta sınıfın yükselerek ordunun ve yargı gbi laikliğin diğer ayaklarının ekonomik tabanını zayıflatmasıyla ivme kazandı."

Robert Tait, Türkiye'nin ve AKP'nin Mısır'a örnek olabileceği şeklindeki yorumları böyle özetledikten sonra, karşıtların çizdiği tabloya geçti.

Yazarın aktardığı karşıt görüşlere göre, geçmişi radikal olan Başbakan Erdoğan, ılımlı görüşlere sahip olduğu haliyle dahi, İsrail'i sert bir şekilde eleştirip, İran'la sıcak ilişkiler kuruyor.

Uzun yıllardır, NATO stratejisinin önemli bir bileşeni olan Türk ordusu da, giderek daha da yenik görünüyor.