Guardian: Türkiye, Afganistan'daki Gülen okullarını devralacak

İngiliz Guardian gazetesi, Afganistan hükümetinin, ülkedeki Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı okulların kontrolünü Türkiye'ye devredeceğini yazdı. Gazeteye göre Kabil yönetimi okulların Türkiye'deki Maarif Vakfı'na devrini öngören bir anlaşma taslağı hazırladı.

Guardian ayrıca Batılı ve Afgan yetkililerin anlaşmanın, eski Afganistan Başkan Yardımcısı Abdül Raşid Dostum'le ilgili olarak yürütülen pazarlığın parçası olduğuna inandıklarını bildirdi.

Gazetenin Kabil muhabiri Sune Engel Rasmussen'in imzasını taşıyan habere göre, anlaşma ile kaçırdığı siyasi bir rakibine işkence yapmakla suçlanan Dostum'un Türkiye'ye sığınmasının yolu da açılmış olacak.

Haberde, Türkiye'nin Dostum'u uzun süredir koruduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onun durumunu Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile bizzat görüştüğüne inanıldığı yazıyor.

Guardian daha önce de Dostum'un 19 Mayıs'ta sağlık sorunları gerekçesiyle Türkiye'ye gittiğini, Dostum'un ise hakkındaki iddiaları reddettiğini bildirmişti.

Guardian'daki son haberde ise Afgan Türk Çağ Eğitim Kurumları'nın ülke çapında 16 okulu olduğu belirtiliyor.

Okulların "ülkenin en iyileri" arasında görüldüğü ve üniversite giriş sınavlarında başarı oranının yüzde 98 olduğu da ekleniyor.

Guardian'a konuşan Afgan Türk Çağ Eğitim Kurumları Başkanı Numan Erdoğan ise "Okullarımız radikalleşmeye karşı çıkıyor ve insani değerlere önem veriyor" demiş.

Guardian'daki haberde, Afganistan'daki öğretmenlerin tutuklanacakları korkusuyla Türkiye'ye geri dönemedikleri ve pasaport almakta zorlandıkları da iddia ediliyor.

Gazeteye göre, Herat kentindeki Gülen cemaati ile bağlantılı bir okulun müdür yardımcısı Fatih Karaman, Şubat ayında 6 haftalık oğlu için Türkiye Büyükelçiliği'nden pasaport talep etti. Karaman, intrakranial kanama geçiren oğlunun yurt dışında ameliyat olması gerektiğini bildirdi.

Büyükelçiliğin pasaport birimindeki bir yetkili, çocuğun hasta olduğuna inanmadığını söyledi ve tüm aile fertlerinin pasaportları getirmesi halinde, Fatih Karaman'a geçici seyahat belgeleri verebileceğini söyledi.

Guardian ise bir Fransız kliniğinden alındığını yazdığı belgenin Karaman'ı doğruladığını yazdı.

Gazete, Karaman'ın Türkiye'ye dönünce tutuklanacağı korkusuyla seyahat etmekten vazgeçtini, oğlunun hastalığının ise günlük K vitamini ile kontrol altına alınmaya çalışıldığını bildirdi.

Yine Guardian'daki habere göre, Kabil'deki öğretmen Önder Akkuşçu'nun pasaportuna ise kızı için başvuru yaparken el kondu. Guardian'ın da gördüğü e-posta trafiğine göre Türkiye Büyükelçisi Ali Sait Akın, Akkuşçu'ya, ülkesine dönmezse vatandaşlığını kaybedebileceği uyarısı yaptı.

Büyükelçi Akın Guardian'a yaptığı yazılı açıklamada "Vatandaşlık yükümlülükler taşır. Eğer yetkililer kanuni bir şekilde oraya gidip ifade vermemi isterlerse bunu yaparım. Her vatandaş yapmalı. Masumlar adaletten korkmaz" diyor.

Afganistan'da pasaportunun süresi geçen ya da pasaportlarına el konulan 17 ailenin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne sığınma başvurusu yaptıkları da belirtiliyor.