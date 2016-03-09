Guardian: Suriyeliler, "Avrupa için başka kaçak yollar buluruz" diyor

Guardian gazetesinin konuştuğu bazı Suriyeli mülteciler, yeni anlaşmayla kaçak yoldan Avrupa'ya giriş için kullandıkları mevcut yolların kapanması durumunda yeni güzergâhlar bulacaklarını söyledi.

Guardian muhabirleri, AB-Türkiye göçmen anlaşması ardından Türkiye'deki bazı Suriyelilerle görüştü.

Gazete haberi, "Suriyeliler Avrupa için başka yollar bulacaklarını söylüyor"başlığıyla yayımladı.

Haberde Suriyelilerin anlaşmaya, başkaldırı ve kafa karışıklığıyla tepki gösterdiği belirtildi.

Guardian'ın dün röportaj yaptığı Türkiye'deki bazı Suriyeliler, "Azimle Yunanistan'ı denemeye devam edeceklerini" söyledi.

Diğer bazıları ise Suriyelilerin başka yollar deneyeceklerini söyledi.

Guardian, bu Suriyelilerin, Avrupa'nın göçmenleri yasal yollardan alıp yeniden yerleştireceğine dair sözünü tutacağına dair şüpheli olduklarını yazıyor.

Guardian'a konuşan bazı Suriyeliler'in görüşleri şunlar:

Bir haftadır Yunanistan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrılmaya çalışan 23 yaşındaki Suriyeli öğrenci Muna, hem kendisinin hem de başkalarının hâlâ bu yolculuğu yapmaya niyetli olduklarını söyledi.

Soyadının yazılmasını istemeyen Muna, “Yolculuk her hâlükârda yasa dışı, bu yüzden farklı kurallar bizi bundan vazgeçirmeyecek" dedi. Muna: "Biz, Suriyeliler, şimdilerde nasıl olsa kuralların çevresinden dolanarak yollar bulmaya alıştık" diye konuştu.

Şam'dan gelen Muna, "Bunu hayata geçirmeleri ihtimali nedeniyle acele etmeyeceğim. Ancak orada teknelere binmekten korkmayan insanlar tabii ki bu tür kurallardan da korkmazlar" ifadesini kullandı.

Guardian'ın konuştuğu bir başka Suriyeli 18 yaşındaki Halaf ise anlaşma ardından artık yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitme niyetinden vazgeçtiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Avrupa'da yapacak bir şeyim kalmadı. En yakın zamanda eve gitmek için bekliyorum, o kadar."

Türkiye'den Yunanistan'a geçen, şu andaysa ailesiyle Almanya'da bulunan Mesut adlı bir Suriyeliyse Guardian'a, Türkiye'ye geri dönenlerin tekrar Avrupa'ya gönderilmemesi durumunda Suriyelilerin kendilerine başka yollar bulacağını söylemiş.

Türkiye'de yaşayan 27 yaşındaki Suriyeli gazeteci Baz da, kaçakçıların yeni güzergâhlar bulacaklarını belirtmiş.

Guardian olası farklı güzergâhlarıysa şöyle açıklıyor: Libya-İtalya tekne yolculuğu, Türkiye-İtalya arasındaki daha az kullanılan güzergâh, Bulgaristan kara sınırı ve Karadeniz üzerinden Ukrayna ve diğer doğru Balkan ülkelerine deniz yolu.