Guardian: Suriye nüfusunun yüzde 11'i öldü ya da yaralandı

Guardian gazetesi, Suriye Politika Araştırma Merkezi'nin (SCPR) Suriye'de savaşın yarattığı yıkımla ilgili yeni raporundaki verileri yayımladı. Gazetenin Orta Doğu editörü Ian Black'in imzasını taşıyan haberde raporun, savaşın Suriye'de yarattığı yıkımın boyutunu ortaya koyduğu aktarıldı. Rapora göre Suriye'deki savaşta ülke nüfusunun yüzde 11'i öldü ya da yaralandı.

Haberde özetle şu bilgiler yer alıyor:

"SCPR tarafından yayımlanan rapora göre Suriye'deki savaşta 470 bin kişi yaşamını yitirdi. Savaş nedeniyle ulusal sağlık sistemi ve ülke alt yapısı neredeyse yok oldu.

SCPR'ın raporuna göre, Suriye'de ölenlerin sayısı BM'nin son açıkladığı 250 bin rakamının yaklaşık iki katı. BM 18 ay önce istatistik toplamayı durdurmuştu.

Rapor, toplamda, krizin başladığı 2011 Mart ayından bu yana nüfusun yüzde 11,5'inin öldüğünü ya da yaralandığını belirtiyor. Yaralananların sayısı 1.88 milyon oldu. Ortalama yaşam süresi 201'da 70 iken bu, 2015'te 55,4'e geriledi. Suriye'nin toplam ekonomik kaybı ortalama 255 milyar dolar oldu."

“Nüfus yüzde 21 azaldı”

Gazete SCPR'ın merkezinin yakın zamana kadar Şam'da bulunduğunu, bu raporun Suriye çapında yapılan araştırma sonucu oluşturulduğunu belirtiliyor. Guardian, raporun Suriye yönetimi ya da yönetimin müttefikleri İran, Hizbullah ve Rusya'yı eleştirmemeye dikkat ettiğini yazıyor.

Haberde rapordaki diğer bazı detaylar özetle şöyle aktarılıyor:

“Tüketici fiyatları geçen yıl yüzde 53 arttı. Çalışma şartları ve ücretler kötüleşti. Güvenlik kaygıları nedeniyle artık daha az kadın çalışıyor. Yaklaşık 13,8 milyon Suriyeli, geçim kaynağını yitirdi. Nüfusun yüzde 21 oranındaki düşüşü Türkiye ve Avrupa'ya giden mültecilerin rakamlarını açıklamaya yardımcı oluyor. Toplamda nüfusun yüzde 45'i yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. 6.36 milyon kişi ülke içinde yer değiştirirken 4 milyon fazla kişi ülke dışına çıktı."

Guardian raporda gelişmiş ülkelere eleştiri bulunduğunu da aktarıyor:

"Suriyelilerin beş yıldır acı çekmesine rağmen insan hakları ve insan onuruna dair küresel ilgi; sadece kriz, kalkınmış ülkelerin toplumlarında etkili olduğunda yoğunlaştı. Uluslararası müdahalenin yoğunlaşması, Suriyeliler arasındaki 'kutuplaşmayı' artırdı ve insani kalkınma, insan hakları ve insan onuru kapsamlı bir şekilde tahrip oldu."