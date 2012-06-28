Guardian: Suriye Krizi, Ankara’nın akılsızlığını ortaya çıkardı!

Guardian, “Suriye krizi, Ankara’nın bölgesel süper bir güç olmak için girişimlerinin akılsızlığını ve zayıflığını ortaya çıkardı” görüşünü ileri sürerek, “Türkiye, modernleşme ve ekonomik büyüme amaçlarını tehlikeye atabilecek, Kürt bölgesindeki istikrarı daha da bozabilecek ve sınırdaki bölgesel çıkarlarını ciddi bir şekilde riske atabilecek güney sınırında bir savaş istemiyor ve bunu göze alamaz. Esad, muhtemelen bunu çok iyi biliyor” yorumunu yaptı.

Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesinin ardından iki ülke arasında tırmanan gerilime ilişkin iddialar yabancı basında yer almaya devam ediyor. Guardian gazetesi, “Suriye krizi, Ankara’nın bölgesel süper bir güç olmak için girişimlerinin akılsızlığını ve zayıflığını ortaya çıkardı” görüşünü ileri sürerek, “Türkiye, modernleşme ve ekonomik büyüme amaçlarını tehlikeye atabilecek, Kürt bölgesindeki istikrarı daha da bozabilecek ve sınırdaki bölgesel çıkarlarını ciddi bir şekilde riske atabilecek güney sınırında bir savaş istemiyor ve bunu göze alamaz. Esad, muhtemelen bunu çok iyi biliyor” iddasında bulundu.

İngiliz Guardian gazetesinin editör yardımcısı ve dış işleri muhabiri Simon Tisdall imzalı haberde, “Suriye krizi, Ankara’nın bölgesel süper bir güç olmak için girişimlerinin akılsızlığını ve zayıflığını ortaya çıkardı” savını öne sürerek, Bush yönetiminin Irak işgali için Türkiye topraklarından geçme izni istemesini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açık bir şekilde reddettiğini ve bu “cesur meydan okumanın” Arap dünyasında ve özellikle Suriye’den alkış aldığını hatırlattı.



'Türkiye, bir savaş istemiyor ve bunu göze alamaz'



Ancak, şimdi Esat rejiminin, Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesinin ardından ikili ya da bölgesel bir çatışma olasılığıyla Ankara’yı tehlikeli bir düşman olarak gördüğünü belirten Tisdall, şu değerlendirmeyi yaptı: “Erdoğan’ın sınıra yaklaşan Suriye ordusunu hedef alan yemini, neye mal olursa olsun muhalif güçlere destek ve Esad hanedanının düşürmek için yapabileceği her şey Türkiye’nin pozisyonunun zayıflığını hemen hemen hiç değiştirmedi. Ankara’nın ikiz önceliklerinin her ikisi de içe yönelik: modernleşme ve ekonomik büyüme. Türkiye, bu amaçlarını tehlikeye atabilecek, Kürt bölgesindeki istikrarı daha da bozabilecek ve sınırdaki bölgesel çıkarlarını ciddi bir şekilde riske atabilecek güney sınırında bir savaş istemiyor ve bunu göze alamaz. Esad, muhtemelen bunu çok iyi biliyor.”



'Suriye krizi, Türk lidere yeni bir görünüm için fırsat sunuyor'



Türk “zayıflığının”, üçlü otorite Başbakan Erdoğan, "beyin" olarak nitelendirdiği Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “ciddi yanlış hesaplamalarıyla” daha da kötüleştiğini ileri süren Tisdall, Suriye krizinin, Türkiye’nin gerçek dostlarının kim olduğunu ya da kimin olamayacağını bilmesi konusunda Türkiye’nin liderlerine ülkelerinin görünümüne yeniden yön vermek için bir fırsat sunduğu yorumunu yaptı.



