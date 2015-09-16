Guardian: Rusya 2012'de Esad'ın görevi bırakmasını önerdi, Batılı ülkeler reddetti

İngiliz Guardian gazetesi, Rusya'nın, 2012'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir barış anlaşması uyarınca görevi bırakmasını önerdiğini, Batılı ülkelerin ise Esad’ın kısa süre içerisinde devrileceğini düşündükleri için bu öneriyi reddettiğini yazdı.

Guardian'a konuşan ve üç yıl önceki gizli görüşmelere katılan Nobel Barış Ödülü sahibi eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, ABD, İngiltere ve Fransa'nın o dönem Esad'ın birkaç hafta içinde devrileceğinden çok emin olduğunu, o nedenle öneriyi dikkate almadıklarını söyledi.

Ahtisaari, Şubat 2012'deki görüşmelere BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) örgütteki daimi temsilcilerinin katıldığını belirtti. Fin diplomat o dönem Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin'in üç aşamalı bir plan önerdiğini, planın rejim ile muhalifler arasında barış görüşmelerinin başlamasının ardından Esad'ın bir aşamada görevi devretmesini de öngördüğünü açıkladı.

Rusya, 2011'den bu yana iç savaşın sürdüğü Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekliyor. Moskova yönetimi daha önce Esad'ın görevden ayrılmasının herhangi bir barış anlaşmasının parçası olamayacağını vurgulamıştı. Esad da Rusya'nın asla kendisinden vazgeçmeyeceğini söylemişti.

BM'den bir açıklama gelmedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Phlip Hammond geçen hafta Esad'ın bir barış anlaşması uyarınca altı aylık bir "geçiş döneminde" görevini sürdürebileceğini söylemişti. Şam yönetimi ise bu öneriyi reddetmişti. BM'deki Batılı diplomatlar ise Ahtisaari’nin iddiası ile ilgili olarak yorum yapmadı.

Şubat 2012 itibarıyla Suriye'deki iç savaşta ölü sayısı yaklaşık 7 bin 500'dü. BM verilerine göre bu sayı 220 bini aşmış durumda.

Geçen sürede IŞİD Suriye topraklarının önemli bir bölümünü ele geçirdi, 11 milyondan fazla Suriyeli de evlerini terk etmek zorunda kaldı.