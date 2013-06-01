Guardian: Park eylemleri Türk Baharı'nın tohumlarını attı

İngiliz Guardian gazetesi Taksim Gezi Parkı protestolarına ilişkin olarak yorum bölümünde yayınlanan yazıda Gezi Park'ı eylemlerinin 'Türk Baharının tohumlarını attığı' ifadesini kullandı.

Guardian gazetesi yazarı Richard Seymour'un "İstanbul'da park protestoları Türk Baharı'nın tohumlarını attı" başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

Çatışma'nın sebebi sıradan. Protestocular Gezi Parkı'nda yıkılmasını engellemek için toplandılar. Fakat bu basit bir çevreci eylem değil. Eylem, hükümet aleyhinde tolanmış bütün sinri bozukluklarının dışavurulduğu bri mecra oldu.

Polis Amerika'daki meslektaşları gibi sabah erken saatlerde göstericilere saldırdı. Göstericilerin çadırlarını, yakan polisin müdahelesi sonucu bir kişi testislerinden ameliyat olmak zorunda kaldı.

Nisan ayında, AKP geçen on yıl boyunca kendilerini destekleyen liberallerin artık kendilerini desteklemeyeceklerini söylemişti. Bu Neoliberal İslamcı parti'nin modernleşme projesi yolunda daha fazla baskı kullanacağının habercisiydi.

Gittikçe güçlenen AKP artık saldırıda. AKP bastırdığı sol'a ve emek hareketine hiçbir zaman ihtiyaç duymamıştı. Artık liberallere de ihtiyacı yok, kadınların bedenine yaptığı müdaheleler ve alkol yasasının gösterdiği de bu.

Bu bağlamda, küçük bir park için yapılan mücadele rejim için bir acil durum, Türk Baharı için ise bir potansiyel oldu.

Çeviri: Deniz Zerin

Dünya basınından bazı başlıklar

Taksim Gezi Parkı direnişi dünya basınında da geniş yer buldu. İşte öne çıkan başlıklar:

Almanya'nın ZDF kanalı: "Barbar dediğimiz Türkler doğa için savaşıyor ve Türkler savaşırsa olaylar değişir."

El Cezire: “Polis, barışçıl gösteriyi darmadağın etmek için gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı … Farklı istikametlere koşan çok sayıda turisti gördük. İnsanlar, bölgedeki kafeteryalara ve evlere sığınmaya çalışıyor. Polis farklı yönlere gaz sıkıyor.”

Uluslararası Af Örgütü: "Barışçıl göstericilere yönelik artan polis şiddeti ciddi yaralanmalara sebep oluyor. Aşırı güç kullanımı durdurulmalı."

New York Times: "Türkiye'deki protestolar çatışmaya döndü."

İngiliz yayın kuruluşu BBC de "Yüzlerce güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen müdahalede, Gezi Parkı'nda gece nöbete kalan yüzlerce eylemcinin sabaha karşı 05.00'da gaz bombası ve tazyikli suyla dağıtıldığını" belirtirken "Parktaki ilk müdahalenin ardından Taksim ve İstiklal Caddesi'ne yönelen göstericilere burada da gaz bombası atıldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Taksim Metro İstasyonu'nun "gözyaşartıcı gazla dolduğu görülüyor" sözlerini kullandı.