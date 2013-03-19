Guardian: Obama-Netanyahu görüşmesinde Türkiye-İsrail ilişkisi ağırlıkta

ABD Başkanı Barack Obama'nın yarın başlayacak İsrail ziyareti sırasında Başbakan Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmelere damgasını vuracak birkaç konu arasında Türkiye-İsrail ilişkileri de sayılıyor.

Dışişleri Bakanı John Kerry'nin eşlik edeceği Barack Obama'nın İsrail gezisini değerlendiren İngiliz Guardian gazetesi, üç günlük ziyaret sırasında Obama ile Netanyahu arasında 5 saatlik görüşmelerin yapılması planlandığına dikkat çekerek görüşmelerde ağırlıklı konuların, "İran'ın nükleer programı, Suriye ve bölge, İsrail-Türkiye ilişkileri ve İsrailli-Filistinli ihtilafın olmasının beklendiğini" yazdı.

ANKA'nın Guardian gazetesine dayandırdığı habere göre, Obama'nın ziyaret sırasında Ramallah'a giderek Filistin Yönetimiyle de bir araya geleceğini anlattığı haberinde İsrail'de yeni kurulan koalisyon hükümetinin önceki hükümete göre daha merkeze kaymış olsa da Ortadoğu sorununa iki devlete dayalı bir çözüm bulunması amacıyla Filistinlilere tavizlerin verilmesine çok karşı olduğunu kaydetti.

Bu çerçevede hükümetin önde gelen üyelerinin "asla bir Filistin devleti olmaz" gibi açıklamalarının örnek gösterildiği haberde hakkındaki davanın sonuçlanmasının ardından yeniden Dışişleri Bakanı olması beklenen Avigdor Lieberman'ın da bir barış anlaşmasının "imkansız" olduğunu yinelediğine dikkat çekildi.