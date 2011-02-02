Guardian: Mısır sarsılırsa İsrail titrer

T24 - Guardian'da yayınlanan 'Mısır sarsılırsa İsrail titrer' başlıklı bir yazıda, "Mübarek'in yerini Müslüman Kardeşler alırsa İsrail'le imzalanan barış anlaşması yırtıp atılır. Gazze'ye giden tüneller denetlemez ve İsrail İslamcı bir çembere alınır" yorumu yapıldı.



Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in Eylül ayında aday olmayacağını açıklaması protestocuları tatmin etmedi. Şimdi Mısır'da neler olacağı herkes tarafından merakla bekleniyor.

Guardian yazarı Jonathan Freedland ise Mısır'daki gelişmeleri İsrail açısından yorumlayan bir makale kaleme aldı.

"Mısır sarsılırsa, İsrail'in titremesine şaşmamalı" başlıklı yazıda Freedland, İsrail'in gelişmeleri Mısır'ın ikinci bir İran olabileceği endişesiyle izlediğine dikkat çekerek Ortadoğu'da nihai barışın ancak demokrasiyle gelebileceğini söylüyor:



Ya tünelleri denetlemezse

"İsrailliler şimdiki rejim devrilirse yerini İslamcıların almasını bekliyor. İsraillilerin başını ağrıtan senaryo şu: Mübarek gider ve yerini Müslüman Kardeşler hakimiyetindeki güçler alır. Tahrir Meydanı'nda Mübarek'e 'Tel Aviv'e evine dön' diye bağırdıkları söylenen kalabalığın taleplerine uyan yeni rejimin ilk işi İsrail'le imzalanan barış anlaşmasını yırtıp atmak olur. Mısır güvenlik güçleri Gazze'nin altından geçen tünelleri denetlemez. Aksine Hamas'a hem Mısır'dan hem de İran'dan istediği kadar silah getirme izni verilir. İsrail İslamcı bir çembere alınır. Kuzey'den Lübnan'da Hizbullah, Batı'dan Gazze'de Hamas ve Güney'den Mısır'da Müslüman Kardeşler."



Bu rejimlerle imzalanan anlaşma da devam edemez

Jonethan Freedland, yazısına şöyle devam ediyor:

"Son günlerde Mısır, Tunus, Ürdün ve Yemen'de yaşananlar, hiçbir diktatörlüğün sürdürülebilir olmadığını, sonsuza kadar devam etmeyeceğini gösteriyor.

Bu rejimler devam edemiyorsa, onlarla imzalanmış bir anlaşma da devam edemez. Şüphesiz, Enver Sedat ve ardından Mübarek'le yapılan barış anlaşmaları büyük yararlar sağladı.

Ama İsrail'in Mısır halkıyla yapacağı; onların gerçek rızasına dayanan bir anlaşmanın ödülü ne büyük olur. Ancak böyle bir anlaşma kalıcı olabilir."