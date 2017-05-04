Guardian: Malezya'da gözaltındaki iki Türke yönelik kaygılar artıyor

İngiliz Guardian gazetesi, insan hakları kuruluşlarının Malezya hükümetine ülkede gözaltına alınan Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ı Türkiye'ye iade etmeme çağrısı yaptığını yazdı. New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch'a (İnsan Hakları İzleme Örgütü) göre iki Türk iade edilmeleri halinde işkence görebilir ve adil yargılanmayabilir.

Guardian'ın internet sitesindeki haber, gazetenin Güneydoğu Asya muhabiri Oliver Holmes'un imzasını taşıyor.

Haberde, Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ın zorla Türkiye'ye gönderilebilecekleri belirtiliyor.

Gözaltına alınanlardan Turgay Karaman bir okulun müdürü. İhsan Aslan ise iş adamı.

Üst düzey polis yetkilisi Kalid Ebu Bekir, Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ın "Malazya'nın güvenliğini tehdit eden faaliyetlere katılırken yakalandıklarını" açıklamıştı.

Bu açıklamanın hatırlatıldığı Guardian'daki haberde, Türkiye'nin geçen yılki darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen'in takipçileri olduklarından şüphenilen kişilere odaklandığı ve yurt dışında muhalif oldukları iddia edilen kişileri takip edip yakalamaya çalıştığı yazıyor.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) ise Malezya hükümetine iki Türkü hiçbir koşulda zorla sınırdışı edip Türkiye'ye iade etmeme çağrısında bulunuyor.

Guardian'daki haberde, İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson'ın şu iddiasına yer veriliyor:

"Bu kişilerin Türkiye'ye dönmeleri halinde, cezaevinde işkenceye maruz kalacakları, resmen suçlanmaları halinde hiç de adil olmayan şartlarda yargılanacakları konusunda fazla şüphe yok."

Malezya'da Başbakanlıktan Guardian'a yapılan açıklamada ise iki Türkün durumlarının incelendiği söylenmiş, iade edilip edilmeyecekleri konusunda bir açıklama yapılmamış.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekim ayında Malezya'nın Fethullah Gülen ile bağlantılı 3 kişiyi Türkiye'ye teslim ettiğini söylemişti.

Guardian'daki haberde ise Malezya'da gözaltındaki iki Türkün, Gülen bağlantılı kurumlar ile ilişkileri olup olmadığının netleşmediği belirtiliyor.

Malezya medyasında iki kişinin de ülkedeki bir uluslararası okulda çalıştıkları bildirilmişti.

Guardian, okulun internet sitesinde Gülen'e ya da Hizmet hareketine atıf yapılmadığını yazmış. Okul yetkililerinin gazetenin konuyla ilgili bir açıklama yapmaları talebini geri çevirdiklerini de eklemiş.