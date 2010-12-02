Guardian: Kürtlerle ilgili bilgiler de yakında gelecek

T24 - Wikileaks belgelerini yayımlayan beş gazeteden biri olan İspanyol El Pais, gizli telgrafların hikâyesini anlattı: Wikileaks bize gazetecilik yapma imkânı sundu. İngiliz Guardian gazetesinin yayın direktörü Alan Rusbridger belgelerde ABD ile PKK’nın ilişkisine dair bilgiler olduğu söylentisini hatırlatan bir soru üzerine “Evet, Kürtlerle ilgili bilgiler var, yakında gelecek” dedi.



Wikileaks’in belgeleri sızdırdığı beş basın kuruluşundan biri olan İspanya’nın en önde gelen gazetesi El Pais’in yayın direktörü Javier Moreno, meraklı okurların sorularını yanıtladı. “Haftalarca incelenen” 250 bin belgenin ellerine geçiş hikâyesi ile yayın süreci hakkında bazı ilginç detaylar paylaşan Moreno, söz konusu beş gazetenin “ciddiyeti, saygınlığı ve dünyadaki etkinliği” nedeniyle seçildiğini belirterek, Wikileaks’e herhangi bir para ödemediklerinin altını çizdi.



Ortak yayın takvimi

Moreno’nun anlattığına göre Wikileaks tarafından basın kuruluşlarına sunulan tek koşul, bulguların paylaşılması ve ortak bir yayın takvimi oluşturulmasıydı. Bir başka deyişle, hangi konular hakkında hangi haberlerin ne zaman paylaşılacağı beş gazete tarafından önceden belirlenmiş. Ancak gazetelerin belgeleri nasıl araştıracağı, hangi kapsamda işleyeceği konusunda özgür olmasına karar verilmiş. Wikileaks bundan sonra yeni telgrafları sitesine gazeteler yayımladıkça koyacak. Moreno, sadece El Pais gazetesinde 30’u aşkın gazetecinin seferber olduğu çalışmanın daha haftalar süreceğini söylüyor.



“İktidara karşı yükümlülüğümüz yok”

Wikileaks ile kurulan bağlantıların son derece zor yürütüldüğünü kaydeden Moreno, kuruluşun başkanı Julian Assange’ın kolayca seyahat edemediğini zira ABD başta olmak üzere birçok hükümetin “en yumuşak ifadeyle hayatını zorlaştırmaya çalıştığını” belirtti. Moreno belgeleri yayımlama kararını ise şöyle açıklıyor: “Bireylerin kamusal meseleler hakkında doğru ve açıklayıcı bilgiler öğrenme hakkının olduğunu düşünüyoruz. Gazetelerin sorumluluklarının en başında kaynakların korunması geliyor, ancak hükümetleri ve iktidarları rahatsız edici durumlardan kollamak gibi herhangi yükümlülüğümüz yok. Tehdit altında olabileceğini saptadığımız kişilerin kimliklerini gizledik, raporları kaleme alan veya fikirlerini Amerikan makamlarıyla paylaşan kişiler olsa olsa siyasi kariyerlerini riske ediyor. Wikileaks, hükümetlerin bireylerden gitgide daha fazla istihbarat topladığı bir dünyada, bize tarihi değiştiren, ‘büyük’ gazetecilik yapma fırsatı sundu”.



“Kürtlerle ilgili belgeler yolda”

İngiliz Guardian gazetesinin yayın direktörü Alan Rusbridger da İspanyol meslektaşı gibi internet üzerinden çalışmalarına ışık tuttu. Tüm belgelerin, daha önce olduğu gibi bir anda açıklanmasının bunların etkisini azaltacağını söyleyen Rusbridger, belgelerde ABD ile PKK’nın ilişkisine dair bilgiler olduğu söylentisini hatırlatan bir soru üzerine “Evet, Kürtlerle ilgili bilgiler var, yakında gelecek” dedi.



‘Irak’a adil bir diktatör lazım’

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ABD’ye Irak’a “adil bir diktatör” yerleştirme önerisinde bulunmuş. Wikileaks belgelerine göre Mübarek ayrıca İran’ın nükleer silaha sahip olması durumunda ülkesinin de askerî nükleer program başlatabileceğini taahhüt etmiş. ABD’nin Kahire Büyükelçiliği tarafından, Mübarek ve bir Amerikan parlamenter heyeti arasında 2008’de yapılan görüşmenin ardından gönderilen diplomatik mesajda, Mübarek, Saddam Hüseyin rejiminin yıkılmasından beş yıl sonra Irak’ın istikrar reçetesini “Silahlı kuvvetlere takviye yapın, nüfuzunuzdan vazgeçin, askerî darbe olsun. Bir diktatörünüz olur, ama adil biri olmalı” sözleriyle vermiş. Amerikalı muhataplarına “Demokrasiyi unutun, Iraklılar doğuştan çok dayanıklıdır” diyen Mübarek, ABD’nin Irak’ı işgalinin bir hata olacağını söylediğini, ama kimsenin kendisini dinlemediğini hatırlatmış.



