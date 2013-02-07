Guardian: 'Kürt baharı' yaşanırsa her iki tarafı da ödüller bekliyor

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Türkiye'de Kürt sorunu ile bağlantılı "ilerleme umudu belirdiğini" yazdı.

Guardian geçmişte sorunun çözümü yolunda atılan adımların bazı durumlarda deyim yerindeyse kazaya kurban gittiğinden bahsettiği yazısında, hükümetin bu defa PKK ile görüşmeleri açık olarak ilan ettiğini, bunun eskiye göre bir değişiklik olduğunu yazıyor:

“Başlayıp hızla çöken barış girişimlerine son 30 yılda çokça tanık olundu. 34 PKK'lının sınırı geçip Türkiye'ye geri dönüşünün başlatabileceği süreç kaosla bitti... Kimse hazırlık yapmamıştı ama bu defa durum farklı: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 14 yıldır cezaevinde tutulan PKK lideri Öcalan ile görüşmesi talimatını MİT başkanına kamuoyunun önünde verdi.”

‘Başbakan’ın beklentileri, BDP'nin talepleri’

Gazete, yaklaşık 10 bin PKK'lının silahlarını teslim etme aşamasına gelinmesi için çok engel olduğunu söylemekle birlikte, Kürt siyasiler ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talep ve beklentilerinin örtüşüyor olabileceğine işaret ediyor.

Gazetenin görüşünü yansıtan baş makalede “Kürt baharı olacaksa, 40 bin kişinin hayatına mal olan çatışmaların sona ermesinin ötesinde ödüller bekliyor iki tarafı da” dedikten sonra şöyle deniliyor:

“Kürtler açısından uzlaşma, yeni bir anayasa; anti-terör yasalarının değişmesi demek... Kürt siyasi hareketinin binlerce eylemcisinin gördüğü büyük baskı sona erebilir.”

Guardian, Kürt sorununa kalıcı bir çözümün Türkiye başbakanına “Başkanlık” ödülü olarak dönebileceğine işaret ederek şöyle yazıyor:

“Erdoğan'ı daha parlak ama bir o kadar da tartışma yaratacak bir ödül bekliyor olabilir: tam yetkili Başkanlık. Barış ve Demokrasi Partisi destek verirse konuyu referanduma götürebilir.”

Guardian, PKK lideri açısından da sürecin sonunda özgürlüğün bile gelebileceğini, ondan önce ev hapsinin söz konusu olabileceğini aktarıyor okurlarına.

‘Balyoz kararından sonra gelen fikir değişikliği’

Guardian bu noktaya gelirken bazı gelişmelerin yaşandığını, Balyoz davasında darbe girişiminden subayların hüküm giymesi ardından Erdoğan'da PKK ile doğrudan görüşme konusunda fikir değişikliği olduğunu ve Öcalan'ın açlık grevlerini durdurmasının katkı yaptığını yazıyor.

Paris'te ocak ayında Kürt hareketinin önde gelen üç kadın temsilcisinin bu süreci engellemek için öldürüldüğü kanaatinin giderek güçlendiğini yazan gazete, PKK ile İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu arasında bir karşılaştırma yapıyor ve şöyle diyor:

“PKK ateşkesine daha epey bir mesafe var. Türkiye'deki 2 bin militanın, Irak dağlarından inecek 6-7 bin savaşçının silahlarının Erbil'de Mesut Barzani'ye teslim etmesiyle edilmesiyle karşılaştırıldığında İRA'ya silah bıraktırma süreci parkta yürüyüş gibi görünüyor."

Gazete dört baş makalesinden Kürt sorununa ayırdığı yazısını:

“İlerde çok engel var; ama en azından karşılıklı konuşuluyor olması, onca yıkımdan sonra iyi olmalı” cümleleriyle tamamlıyor.

BBCTürkçe