Guardian: IŞİD'in elindeki Ezidi kadınları kurtarmak için gizli bir ağ oluşturuldu

Guardian gazetesi, Irak'ta seks kölesi olarak kullanılan Ezidi kadınları Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden kurtarmak için gizli bir ağ kurulduğunu yazdı. Gazetenin haberinde ağın başında bulunan “Ebu Şuja” isimli Iraklı Ezidi tüccar geçen yaz, Irak’ın kuzeyinde Hristiyanların yoğun yaşadığı bir bölgede Avustralya doğumlu IŞİD üyelerinin yedi kadını tuttukları bir eve düzenledikleri “kurtarma operasyonu”nu anlattı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Avustralyalılar evden ayrıldıkları sırada “Adamlarımızdan ikisi evin içine girdi, üçü bölgede durumu izlemek için konuşlandı. Kadınları hemen Rakka’da güvenli bir yere götürdük, o gece orada kaldılar. Ertesi gün Türkiye’de Gaziantep’e götürdük” diyor. Ebu Şuja, Rakka’dan çıkarken IŞİD’in kontrol noktasına takıldıklarını fakat, sorunsuz geçtiklerini söylüyor.

Gazetenin haberine göre Ebu Şuja’nın kurduğu ağ, geçen Ağustos ayında IŞİD’in Sincar bölgesine düzenlediği saldırıda ele geçirdiği kadın ve çocuklardan yüzlercesini kurtardı.

IŞİD saldırılarından önce sınırı sık sık geçen bir tüccar olduğunu belirten Ebu Şuja, ne tür bir iş yaptığının ayrıntılarını vermese de, Ezidilerin kurtarılması için kurduğu ağı daha önce faydalandığı isimlerden oluşturmuş.

Ezidi tüccarın sayıları üç ve yedi arasında değişen üyelerden oluşan kurtarma ekipleri ve Suriye’de IŞİD kontrolündeki bölgelerde birkaç “güvenli yer” olarak kullandığı bölgeler var.

Gazeteye ağı hakkında bilgi veren Ebu Şuja, altı ay önce IŞİD’in üyelerinden ikisini yakalayıp kafalarını kestiğini ve Rakka’nın merkezinde direklere astığını söylüyor ve ekliyor:

“Her şeyi büyük bir gizlilik içinde yapmalıyız yoksa biteriz. Dünya bizi umursamadı. Bizi koruyacak kimse yok. Kendi halkımızı kendimiz çıkarmalıyız.”

‘Samira’yı IŞİD’in elinden kurtardılar’

Gizli kurtarma ağı kurmalarından bu yana, Suriye’de IŞİD kontrolündeki bölgelere dört baskın düzenlemişler. IŞİD’e yakalanmamışlar fakat Tunuslu bir cihatçı ağı fark etmesi üzerine internetten tehdit mesajı atmış, “Sen yozlaşmışsın… Allah’ın düşmanı… Bu dünyada ve öbür dünyada kaybedeceksin. Kaderin cehennem.”

Ebu Şuja, ‘Ezidilerin yaşadığı felaket nedeniyle’ bu işe giriştiğini söylüyor:

“Onları oradan çıkarmaya çalışan biri olmalı. Bu benim diğerlerinden daha iyi olduğum veya daha cesur olduğum anlamına gelmiyor. Suriye’de tanıdıklarım var. IŞİD gelmeden önce de bağlantılarım, ağım vardı.”

Guardian gazetesi, kurtarılanlardan olan 21 yaşındaki Samira’nın yaşadıklarını aktarıyor:

“Samira, geçen Ağustos ayında 2 yaşındaki oğluyla beraber IŞİD militanları tarafından kaçırıldı. Kocası ve ailesinden 12 üye hala kayıp. Kaçırıldığında hamileydi ve esir tutulduğu dönemde bir kız çocuğu doğurdu.”

“Irak’ın batısında iki aydan uzun bir süre tutulduktan sonra, 30 kadınla beraber bir otobüse bindirilip Rakka’ya götürüldü. Orada Suudi bir IŞİD’liye verildi. Din değiştirmeye ve düzenli olarak namaz kılmaya zorlandı.”

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde gazetenin muhabirine konuşan Samira, “Nisan ayında bir gün Suudi adam bana ‘Ailen bana 70 milyon Irak dinarı öderse seni geri göndereceğim’ dedi. Babamla iletişime geçirdim ve sonunda 20 milyon dinara anlaştılar” dedi.

IŞİD militanı, 10 milyon dinar ödemeyi aldıktan sonra anlaşmayı bozmuş ve bunun üzerine Samira’nın babası Ebu Şuja’yla iletişime geçmiş.

Ebu Şuja, babadan kızıyla tekrar iletişime geçmesi durumunda kendisiyle iki dakika telefonda konuşması için fırsat yaratmasını istemiş. Sonunda da ‘akrabası olduğunu’ söyleyerek konuşabilmiş.

Haziran ayında, Samira ve iki çocuğu, IŞİD militanı dışarı çıktığı sırada, evi terk edince Ebu Şuja’nın ayarladığı kişi hızla Samira ve çocukları arabaya atıp kaçırmış.

“Ailemi hiçbir zaman göremeyeceğimi sanıyordum” diyen Samira, Irak sınırı yakınlarında Ebu Şuja’yla görüşmüş.