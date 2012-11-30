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Dünya

Guardian: İngiltere'ye göç azalıyor

Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre İngiltere’ye net göç geçen yıla göre dörtte bir oranında düşerek 242 binden 183 bine geriledi

30 Kasım 2012 11:54

Guardian gazetesinde yayımlanan habere göre, İngiltere’ye göçün büyük bir düşüş içinde olduğunu ortaya koydu.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre İngiltere’ye net göç geçen yıla göre dörtte bir oranında düşerek 242 binden 183 bine geriledi.

İstatistikçiler bu yıl Mart ayında 60 bin’lik çok büyük bir düşüşün yaşanmasının nedenini yeni vize düzenlemeleri nedeniyle eğitim için İngiltere’ye gelen öğrencilerin sayısındaki azalmasıyla, daimi bir iş aramak için İngiltere’den ayrılanların sayısındaki artışa bağlıyor.
Gazete bu yılki düşüş rakamlarının son dört yılın en yüksek düşüş rakamları olduğunu vurgululadı.

Rapora göre İngiltere’ye bu yıl en fazla Hindistan’dan göç olmuş. Hindistan’ı ise Çin takip etti.

Bununla birlikte gazete rapordaki ilginç bir ayrıntıya dikkat çekiyor ve İngiltere’den Hindistan’a göçün artmasının altını çiziyor. Buna göre İngiltere’de yaşayan Hintler’den 21 bin kişi çalışmak ve yaşamak üzere bu yıl Hindistan’a gitmiş. (BBC Türkçe)

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