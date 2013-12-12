Guardian: İngiltere fuhuş için cazibe merkezi olabilir

Avrupa ülkelerinin birbiri ardına fuhuşu kısıtlayan düzenlemeleri gündeme alması nedeniyle İngiltere'nin, Avrupa çapında fuhuş açısından cazibe merkezi haline gelebileceği iddia edildi.

BBC Türkçe'nin Guardian gazetesine dayandırdığı habere göre, bazı İngiliz milletvekilleri, kadın örgütleri ve Avrupa Birliği yetkililerinin, Avrupa ülkelerinde fuhuşla ilgili yeni yasal düzenlemelerin İngiltere’yi bu alanda kıta çapında cazip bir ülke hale getirebileceği uyarısını yaptı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü gazeteye, ülkedeki fahişelikle ilgili yasaları gözden geçirmek gibi bir plan olmadığını belirtti. İngiltere’de para karşılığı seks yapmak illegal değil. Ancak sokakta müşteri aramak veya genelev işletmek yasak.

Gazeteye konuşan İşçi Partili bir milletvekili, İngiltere'de yeni düzenlemelere gidilmemesi durumunda ülkenin hedef haline gelebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği tarafından son dönemde hazırlanan bir rapora göre kıta çapında 880,000 kişi kölelik şartlarında çalışıyor ve bunların 270.000’i cinsel sömürü kurbanı.

Avrupa'da ilk düzenlemeyi İsveç yaptı

İsveç, seks için para ödemeyi suç kapsamına alma yönünde adım atan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Ülkedeki polise göre 1998 yılında yaşama geçirilen yeni düzenlemeden sonra İsveç çapında sokaklarda çalışan seks işçilerinin sayısı yaklaşık üçte iki oranında düştü ve 1000’e geriledi.

İsveç’i Norveç takip etti. Geçen hafta da Fransa bu düzenlemeyi onayladı.

Belçika, İrlanda ve Avrupa’nın en ünlü fuhuş sokağına ev sahipliği yapan Hollanda dahi bu yasal düzenlemeyi değerlendiriyor.

Haberde bu gelişmeler nedeniyle İngiltere’nin Avrupa’da fuhuş açısından bir cazibe merkezi haline gelebileceği uyarısı yapılıyor.

Gazete, uzmanların, İçişleri Bakanı Theresa May tarafından hazırlanan kölelikle ilgili yasanın fuhuşu yok saydığı görüşünü aktarıyor.

Haberde ayrıca Avrupa'da yapıldığı tarzdaki bir yasal düzenlemeye karşı çıkanların görüşüne de yer verilmiş.

Bu görüşe göreyse böylesi bir düzenlemenin seks işçilerinin hayatlarını zorlaştırma ve onları çok daha güvenliksiz bir ortamda çalışmaya itme riski bulunuyor.