Guardian: Erdoğan, 'kızı küçük düşürülünce' tiyatroları tehdit etti

Guardian gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tiyatroları özelleştirmeyle ilgili planlarını konu alan bir yazıda, "Türkiye'nin başbakanı, kızı bir aktör tarafından 'küçük düşürüldü' diye tiyatroları tehdit ediyor" diye yazdı.

Metin Güneş'in CNNTürk'te yer alan ahaberine göre, gazete, Erdoğan'ın entellektüelleri "haddini bilmeyen despotlar" diyerek kınayarak tiyatroları devlet desteğini kesmekle tehdit ettiğini belirtiyor.

Fiachra Gibbons imzalı yazıda, durumun tek bir yanlış kelimenin bile insanların kaderini belirlediği "sultanlar devrinden" kalma bir masal gibi olduğunu, Erdoğan'ın kızı bir oyun sırasında bir aktör tarafından hakarete uğradı diye ülkenin tiyatrolarından devlet desteğini çekme tehdidinde bulunduğu ifade ediliyor.

Yazar, Erdoğan'ın kendisinin de öğrencilik yıllarında amatör tiyatro çalışmalarına bulaştığını ve olduğu gibi görünen bir kişi olarak bilindiğini belirtiyor.

Ancak Erdoğan'ın "küstah, alkolik aktörler" diye atıp tutarak, sanat kurumlarını sıradan halkı hor görmekle suçlamasının Türkiye'yi şok ettiği belirtiliyor.

Yazıda Erdoğan'ın tiyatrolar devletten destek alıp sonra da kendilerini besleyen eli eleştiremeyeceklerini söylediği de hatırlatılıyor.

Gazete, ayrı bir gelişmede "açık saçık" bir oyun yüzünden çıkan tartışmada İstanbul tiyatrolarının sanatsal kontrolünün devlet memurlarına devredilmesi nedeniyle aktörlerin sokaklarda protesto gösterileri düzenlediği belirtiliyor.

Yazı şu sözlerle noktalanıyor:

"Erdoğan reformcu biri olarak bilinmesine karşın, insan hakları grupları bir oto sansür ortamı yaratılmasından endişe ederlerken, muhalefet de AK Parti'yi askeri düzenden kalma otoriter hukuk mekanizmasını kullanarak ülkenin uzun laik geleneğini baltalamaya çalışmakla suçluyor.

Tiyatro oyuncusuna uyarı cezası

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 'Genç Osman' adlı oyunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Tolga Tuncer hakkında soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası almıştı.