Guardian: Erdoğan nutuk atıyor, dinlemiyor!

Guardian gazetesi bugünkü başyazısında Başbakan Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler kaleme alıyor. Başyazının başlığı: "Nutuk atıyor, dinlemiyor". Yazıda Arap Baharı'nı takiben çeşitli hayalkırıklıklarının yaşandığı, buna karşın Türkiye'nin her zaman Orta Doğu'nun içindeki ve dışındaki liberallerin gözünde İslam ve demokrasinin bir arada yaşabileyeceğinin canlı kanıtı olarak görüldüğü dile getiriliyor. "Ancak," diyor gazete, "son dönemde bu ülkede yaşananlar, halen bu kanının geçerli olup olmadığının gözden geçirilmesini gerektiriyor."

"Türkiye'deki düzenin sert yüzünün" İstanbul'daki Gezi Parkı protestolarının bastırılması sırasında tüm dünya tarafından görüldüğünü belirten gazete, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir parkın korunması ve şehir planlamasıyla ilgili bir gösteriyi kendi yönetim şekline yönelik, ülke çapında milyonların katıldığı bir protestoya döndürdü. Bu kriz süresince Erdoğan'ın sarfettiği sözler, Başbakan'ın ne muhaliflerinin görüşlerini anlamak ne de bunlara saygı göstermek istediğini ortaya koydu." diyor.

Sükûneti sağlama görevinin Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki "daha ılımlı ve siyaseten daha duyarlı" isimlere kaldığını yazan Guardian, "Buna karşın genç nüfusun önemli bir bölümü nezdinde Erdoğan kolay kolay kredi kazanamayacak." yorumunda bulunuyor.

Değişim ve yeni Türkiye

Gazete, AKP'nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana birçok değişim kaydedildiğini ve Gezi Parkı olaylarının bu değişimlerin gözden geçirilmesi gereğini ortaya koyduğunu savunuyor.



"2002 seçimlerini pek çok güzel gelişme izledi" diyen gazete, bunlar arasında Kemalist azınlığa ve orduya "yerlerinin bildirilmesi", ekonominin patlaması, Kürt azınlıkla barışın sağlanması için adımların atılmasını sıralıyor.

Tüm bunların bir "liberalleşme işareti" gibi görüldüğünü yazan Guardian, buna karşın bunların yapılma şeklinin kimi zaman tam tersi bir duruma işaret ettiğini de belirtiyor.

Gazete, buna örnek olarak şunları yazıyor: "Eski laik elit; bürokrasiden, bakanlıklardan bir bir sürüldü. Ordu darbe teşebbüsleriyle ilgili soruşturmalarla yara aldı; kanıtlar sorunluydu ama birçok asker ve gazeteci hapse mahkum oldu, kimi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ekonomik büyüme çevreye ya da evlerinden edilenlere saygı göstermeyen kentsel dönüşüm projeleriyle desteklendi." AKP'nin son olarak Hizmet, yani Gülen cemaatini hedef aldığını yazan Guardian, bunun belki de önümüzdeki seçimlerde cemaatin oylarının muhalefete kaymasıyla dengelerin değişmesi ihtimalinden kaynaklanmış olabileceğini söylüyor.

Guardian'ın başyazısı şu görüşlerle son buluyor:

"Bu arada Erdoğan ulusa ne yemeleri gerektiğinden (kepek ekmeği) aile planlamasına (her çift üç çocuk sahibi olmalı) kadar her konuda ders vermeyi sürdürüyor. Eğer becerebilirse, daha az kabadayılık yapması ve halkı daha çok dinlemesi gerekli... Onun iktidarda olduğu yıllarda ortaya yeni bir Türkiye çıktı. Şimdi hem kendisi hem de partisi, yaratılmasına yardımcı oldukları bu durumla yaşamayı öğrenmek zorunda."