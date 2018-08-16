Guardian: Erdoğan-Albayrak ilişkisi Trump-Kushner ilişkisiyle aynı

İngiliz Guardian gazetesinin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Martin Chulov yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Albayrak'la ilişkisini, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le ilişkisine benzetti.

Yazının girişinde Albayrak'ın 10 yılı aşkın bir süre Erdoğan için danışmanlık yaptığını, daha sonra da kademe kademe yükselerek, bugün Türkiye'nin en güçlü ikinci kişisi durumuna geldiğini belirtti.

Guardian muhabiri, Albayrak'ın bu konumunu kayınpederi Erdoğan'a borçlu olduğu yorumunu yaptı.

'Kendilerini çok güçlü görüp en çok ailelerine güveniyorlar'

Albayrak'ın geçtiğimiz aylarda Hazine ve Ticaret Bakanlığı'na getirildiğini belirten Chulov, Erdoğan ve Albayrak'ın ilişkisiyle Donald Trump ve damadı Jared Kushner ilişkisi arasında paralellik kurdu:

"Albayrak kayınpederinden çok şey öğrendi, o da en yeni can düşmanının (Donald Trump) ülkeyi nasıl yönetmeye çalıştığı üzerinde çalışmış biri görünüyor. Albayrak Erdoğan için ne ise Jared Kushner de Trump için o."

İki liderin kendilerini çok güçlü gördüklerini ve en çok ailelerine güvendiklerini belirten Chulov, Erdoğan ve Albayrak'ın son seçimler ardından çok daha güçlendiklerini yazdı ve "İkili ülkeyi etkili bir şekilde yönetiyor" dedi.

Chulov yazısının sonunda, Erdoğan'ın Albayrak'a çok güvendiğini ancak Albayrak'ın zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu belirtti:

"İkilinin ilişkileri o kadar yakın ki, onların dinamiklerini bilenler Erdoğan'ın Albayrak'a güveninin hemen hemen koşulsuz olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte Türkiye'nin kredi balonunun boyutu nedeniyle Albayrak bugün, hiç kimsenin karşılaşmadığı bir testle karşı karşıya."